كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي القواعد الأميركية في الخليج تحت مرمى النيران الإيرانية

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
🎧 إستمع للمقال
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة

2026-02-28 12:01
34
12:15 |
بقائي: الشعب الإيراني لا يحمل عداءً ضد شعب الولايات المتحدة ونحن أصدقاء لجميع دول المنطقة
12:15 |
حرس الثورة الإسلامية: إن مواجهة اعتداء الجيش الأميركي المجرم والنظام الصهيوني "قاتل الأطفال" بعونٍ إلهي قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية "الوعد الصادق 4"
12:10 |
إطلاق صفارات الإنذار مجددًا في الكويت
12:07 |
بقائي: كل نقطة في المنطقة تُستغل من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ستكون هدفًا مشروعًا لإيران
12:07 |
بقائي: الإيرانيون لم يكونوا من بدأ هذه الحرب لكنهم يدافعون عن أنفسهم ببسالة
12:07 |
بقائي: الشعب الإيراني لا يحمل عداءً ضد شعب الولايات المتحدة ونحن أصدقاء لجميع دول المنطقة
12:07 |
بقائي: في الدفاع المشروع عن أنفسنا نحن مضطرون لاستهداف مصدر العدوان
12:07 |
بقائي: إذا لم يواجه العدوان على إيران بردّ من المجتمع الدولي فسيكون ذلك بداية نهاية جميع المؤسسات الدولية
12:06 |
متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن البلاد بحزم وبكامل قدراتها
12:06 |
بقائي: هذه معركة وطنية فُرضت علينا ويجب على مجلس الأمن عقد جلسة فورية واتخاذ إجراءات لوقف العدوان على إيران
الكلمات المفتاحية
أميركا إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 14 دقيقة
الخارجية الإيرانية: الشعب مستعد للدفاع عن الوطن 
الخارجية الإيرانية: الشعب مستعد للدفاع عن الوطن 
إيران منذ 37 دقيقة
ردود إيرانية رسمية بعد العدوان الأميركي -
ردود إيرانية رسمية بعد العدوان الأميركي - "الإسرائيلي"
إيران منذ 53 دقيقة
الحرس الثوري الاسلامي: بدأنا هجومنا على الأراضي المحتلة
الحرس الثوري الاسلامي: بدأنا هجومنا على الأراضي المحتلة
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
القواعد الأميركية في الخليج تحت مرمى النيران الإيرانية
القواعد الأميركية في الخليج تحت مرمى النيران الإيرانية
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 14 دقيقة
بالصور| آثار العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على العاصمة الإيرانية طهران
بالصور| آثار العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على العاصمة الإيرانية طهران
إيران منذ ساعتين
كيف يتوزّع الانتشار الأميركي في محيط إيران؟
كيف يتوزّع الانتشار الأميركي في محيط إيران؟
إيران منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة