إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران | تغطية مباشرة
12:15 |حرس الثورة الإسلامية: إن مواجهة اعتداء الجيش الأميركي المجرم والنظام الصهيوني "قاتل الأطفال" بعونٍ إلهي قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية "الوعد الصادق 4"
12:07 |بقائي: كل نقطة في المنطقة تُستغل من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ستكون هدفًا مشروعًا لإيران
12:07 |بقائي: إذا لم يواجه العدوان على إيران بردّ من المجتمع الدولي فسيكون ذلك بداية نهاية جميع المؤسسات الدولية
12:06 |متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن البلاد بحزم وبكامل قدراتها
12:06 |بقائي: هذه معركة وطنية فُرضت علينا ويجب على مجلس الأمن عقد جلسة فورية واتخاذ إجراءات لوقف العدوان على إيران