القواعد الأميركية في الخليج تحت مرمى النيران الإيرانية
2026-02-28 12:02
36

استهدفت القوات المسلحة الإيرانية، مواقعًا عسكرية أميركية في دول الخليج، ردًا على العدوان الذي طال الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم السبت (28 شباط 2026).

وقد تعرضت 4 قواعد أميركية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي في منطقة الجفير تعرّض لهجوم صاروخي، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات وسقوط صاروخ في العاصمة المنامة، بينما نقلت وكالة رويترز تصاعد دخان من منطقة الجفير التي تضم القاعدة البحرية الأميركية.

كما سمع دوي انفجارات في الكويت، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار، وإعلان الإدارة العامة للطيران المدني إغلاق الأجواء الكويتية، مؤقتًا أمام حركة الطائرات والمسافرين، كإجراء احترازي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.

كما نقلت وكالة رويترز عن دوي انفجار هائل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كذلك، دوت انفجارات في العاصمة السعودية الرياض.
 

