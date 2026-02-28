في ثاني بياناته لليوم، قال حرس الثورة الإسلامية في إيران إن "مواجهة اعتداء الجيش الأمريكي المجرم والنظام الصهيوني "قاتل الأطفال"، بعونٍ إلهي، قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية "الوعد الصادق 4"، عبر هجمات واسعة نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهداف إقليمية للعدو المعتدي".

وأشار الحرس الى أن صواريخ ومسيّرات الحرس الثوري استهدفت مقرّ الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وسائر القواعد الأمريكية في قطر والإمارات، إضافة إلى المراكز العسكرية والأمنية في قلب الأراضي المحتلة، بضربات قوية.

وأكد الحرس أن الهجمات الصاروخية والمسيّرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وسيتم الإعلان عن معلومات تكميلية لاحقًا.

