لبنان

سلام: لا داعي للهلع وكلّ شيء متوفّر في لبنان
لبنان

سلام: لا داعي للهلع وكلّ شيء متوفّر في لبنان

2026-02-28 14:25
طمأن رئيس الحكومة نواف سلام جميع اللبنانيين أن لا داعي للهلع أبدًا، قائلًا: "لا تصدقوا الاشاعات، فالمواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوافرة لفترة لا تقل عن شهرين، لذلك لا داعي للهلع".

وعقب الاجتماع الموسع الذي عقده في السرايا الكبيرة، لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، دعا سلام جميع اللبنانيين إلى "وضع مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر في هذه الظروف الصعبة وهذا يسمح بتجنيب البلاد مضاعفات".

وتابع: "نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة للمساعدة على تجنيب لبنان ما يحصل"، مردفًا أن أجواء التوتر في المنطقة ليست جديدة. 

وقال: "منذ فترة طويلة أخذنا كل الاجراءات الاستباقية للحرب من خلال الهيئة العليا للاغاثة والوزارت المعنية"، مضيفًا أن خطوط الإمداد برًا بحرًا وجوًا مفتوحة، وأعطينا التوجيهات المطلوبة لجميع العاملين للإسراع في تفريغ البضائع وإيصالها إلى الأسواق".

كما شدد على أن "اللبنانيين سيتصرفون بحكمة وحذر من إخفاء السلع أو تقنينها أو رفع سعرها ولن أتوانى في اتخاذ الاجراءات المطلوبة في هذا الاطار، وسنمنع محاولات الاحتكار". 

وأضاف: "ناشدت اللبنانيين التمتع بالحكمة والوطنية والعقلانية لمنع جر لبنان إلى الحرب الدائرة في المنطقة وفي الوقت نفسه قمت مع فخامة الرئيس باتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب، كما اتصلت بعدد من الإخوان العرب الذين تعرضوا لضربات اليوم، ولا استطيع أن الغي احتمال التعرض للسفارات، ولكننا أخذنا كل الإجراءات الأمنية المطلوبة للحؤول دون ذلك". 

ولفت سلام إلى أن "المطار لا يزال مفتوحًا ويعمل بشكل طبيعي وهناك شركات الغت رحلاتها ولكن رحلات الشركة الوطنية مستمرة في عملها"، موضحًا أن شركة طيران الشرق الأوسط مستمرة في تسيير الرحلات.

