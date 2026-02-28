أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجوم صاروخي "إسرائيلي" استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن ارتقاء شهيدات في صفوف الطالبات.

ونقل نائب محافظ هرمزجان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن هجمات الكيان الصهيوني على المدينة طالت بشكل مباشر مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية، التي تضم 170 طالبة في الفترة الصباحية، مشيرًا إلى استشهاد خمس طالبات في حصيلة أولية، فيما تتواصل عمليات إزالة الأنقاض وتقديم الإغاثة داخل المدرسة.

وفي تطور لاحق، أعلن محافظ ميناب ارتفاع عدد الشهيدات إلى 51 طالبة، إضافة إلى إصابة 60 أخريات، جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف المدرسة صباح اليوم السبت.

وفي سياق متصل، استُشهد طالب في هجوم صاروخي على مدينة آبیک بمحافظة قزوين، عقب الهجوم الأميركي - الصهيوني على المدينة. وأفادت التقارير بإصابة عدد من طلاب مدرسة الإمام الرضا (عليه السلام)، حيث يتلقى المصابون العلاج في المستشفى، فيما غادر بعضهم بعد تلقي الرعاية في العيادات الخارجية.

الكلمات المفتاحية