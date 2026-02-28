أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول المنطقة، أن إيران ستواصل سياساتها القائمة رغم الأحداث الأخيرة، وستستخدم جميع قدراتها للدفاع عن النفس.

وأشار عراقجي إلى أن الهجوم الذي استهدف بلاده يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان احترام القوانين الدولية وحماية سيادة الدول.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية والحوار، مع الحفاظ على قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديد يهدد أمنها واستقرارها في المنطقة.

كما أکد وزير الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي مع نظیره العراقي فؤاد حسین أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن وزير الخارجية العراقي كان قد تلقی اتصالًا هاتفیًا من نظیره الإیراني لمناقشة آخر التطورات العسکریة بالمنطقة.

وذكرت الوكالة أن وزیر الخارجیة الإیراني قال لنظیره العراقي إن طهران ستواصل الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني "سيستهدف القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في المنطقة، وذلك في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس".

