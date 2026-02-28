كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الجيش الإيراني يُعلن هجماتٍ بطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي المحتلة
إيران

الجيش الإيراني يُعلن هجماتٍ بطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي المحتلة

2026-02-28 14:49
أعلن الجيش الإيراني بدء عملياته الهجومية عبر إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة المقاتلة باتجاه أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة، بما يشمل جميع مصالح الكيان الصهيوني.

وأوضح الجيش في بيانه الأول تعليقًا على العدوان الصهيو - أميركي الذي استهدف صباح اليوم السبت (28 شباط/ فبراير 2026)، أراضي الجمهورية الإسلامية، أن "أبناء شعب إيران الإسلامية الغيارى في جيش الجمهورية الإسلامية بدأوا أولى عملياتهم الهجومية المسيّرة على نطاق واسع، من خلال إطلاق عشرات الطائرات من دون طيار المقاتلة ضد أهداف محددة في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة وجميع مصالح الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن هذه العمليات ستتواصل حتى "تأديب الأعداء المعتدين تمامًا".

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني عدوان أميركي إسرائيلي مشترك الوعد الصادق 4
