أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ضرورة منع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه، عقب العدوان الذي شنّه العدو "الإسرائيلي" والولايات المتحدة على إيران.

وشدّد الرئيس عون، في بيانٍ، على ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزامًا كاملًا بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر".

وأضاف أنّ "تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة"، داعيًا إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه.

كما شدّد عون على أنّ "الدولة بمؤسساتها كافة ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة".

في السياق، أجرى رئيس الجمهورية اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزير الأشغال، فايز رسامني، والسفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل.

كما كان قد تشاور أمس مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري. وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المحتملة.

