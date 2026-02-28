كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الحرس الثوري: تدمير رادار أميركي متطور وإصابة سفينة مساندة قتالية (MST)
إيران

الحرس الثوري: تدمير رادار أميركي متطور وإصابة سفينة مساندة قتالية (MST)

2026-02-28 16:25
أكدت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن السفينة الأميركية المساندة للعمليات القتالية (MST) تعرضت لإصابة شديدة بصواريخ القوات البحرية للحرس الثوري.

وشدد البيان على أن القطع البحرية الأخرى للجيش الأميركي ستكون في مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري بدون طيار خلال الهجمات القادمة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر تم تدميره بالكامل، ويُعد هذا الرادار من التجهيزات العسكرية المتقدمة المخصصة لتعقب الصواريخ البالستية، ويصل مداه إلى 5000 كيلومتر، ما يجعله أحد أهم مراكز الرصد والمراقبة الأميركية في المنطقة.

