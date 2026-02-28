في أعقاب العدوان العسكري الأميركي والصهيوني المشترك على إيران، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بعد ظهر يوم السبت 28 شباط/فبراير 2026.

وأثناء شرحه للوضع الراهن، شدد عراقجي على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إجراءً حاسمًا لوقف الأعمال العدوانية ومحاسبة مرتكبيها.

وفي إشارة إلى الاعتداءات التي استهدفت مدنًا إيرانية مختلفة، بما في ذلك الاعتداء الذي استهدف مدرسة في ميناب وأسفر عن شهداء وجرحى، اعتبر وزير الخارجية الإيراني هذا العدوان العسكري انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين، وأكد على حق إيران الأصيل في الدفاع عن البلاد بكل قوتها.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الروسي الهجمات العدوانية على إيران، وأيد عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن لبحث هذا الوضع.

