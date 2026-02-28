كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

العميد جباري: تهيأنا لهذا اليوم وسنكشف عن أسلحة لم يسبق لكم رؤيتها
إيران

العميد جباري: تهيأنا لهذا اليوم وسنكشف عن أسلحة لم يسبق لكم رؤيتها

2026-02-28 16:54
قال مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيراني العميد سردار جباري: "نحن تهيّأنا لهذا اليوم وسوف تشاهدون ما لم تشاهدوه من قبل".

وتوجه العميد جباري برسالة إلى الرئيس الأميركي قائلًا: "ليعلم ترامب أننا أطلقنا اليوم الصواريخ المخزّنة في آخر المستودعات، وقريبًا سنكشف عن أسلحة لم يسبق لكم أن رأيتموها".

وفي سياق متصل، قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، بهنام سعيدي، يوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، إنّ "القوات المسلحة الإيرانية استهدفت سبع قواعد أميركية في سبع دول"، وأضاف سعيدي أن رد طهران على العدوان جاء "مباشرة"، وما قامت به حتى الساعة هو "مجرد تمرين والرد الحاسم لم يأت بعد".

الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
