كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

بزشكيان عقب مجزرة مدرسة
إيران

بزشكيان عقب مجزرة مدرسة "ميناب": فعل وحشي وصفحة سوداء أخرى في سجل المعتدين

2026-02-28 18:25
69

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة عاجلة عصر اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، عقب المجزرة الأميركية الصهيونية التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب، واصفًا إياها بأنها "مأساة أوجعت قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني وكل الأحرار في العالم"، وأكد بزشكيان أن "هذا الفعل الوحشي هو صفحة سوداء أخرى في سجل جرائم المعتدين ولن تُمحى أبدًا من ذاكرة شعبنا".

وأدان الرئيس الإيراني بشدة هذا العدوان غير الإنساني، معزيًا العائلات المفجوعة وجميع أبناء الشعب الإيراني، كما دعا إلى "تقديم الرعاية الفورية والمتواصلة للمصابين في هذه المجزرة ولعائلاتهم وجعل ذلك أولوية".

