في ردٍّ حاسمٍ ومباشر على العدوان الأميركي الصهيوني الذي طال الأراضي الإيرانية، نفّذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفةً بالصواريخ والمسيّرات أكبر القواعد ومراكز الإنذار الأميركية في المنطقة، حيث أعلن أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، بهنام سعيدي، أنّ القوات المسلحة استهدفت 7 قواعد أميركية في 7 دول، ردًا على العدوان الأميركي الصهيوني.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "تسنيم" نقلًا عن مصدر عسكري إيراني بأنّ إيران استهدفت 14 قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة "حتى الآن" منذ بدء الرد على العدوان ولنحو الساعة الرابعة بتوقيت القدس المحتلة من بعد ظهر يوم السبت 28 شباط/فبراير 2026.

وقد حققت القوات الإيرانية إنجازًا استراتيجيًا بتدمير أهم مراكز الرصد والمراقبة الأميركية في المنطقة، وهو الرادار "FP-132" الواقع في قطر، والمخصص لتعقب الصواريخ البالستية بمدى يصل إلى 5000 كيلومتر، كما طال الاستهداف قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تُعد أكبر قاعدة للولايات المتحدة في المنطقة.

كذلك طالت العمليات الإيرانية القواعد العسكرية الأميركية في الإمارات، وتحديدًا قاعدة "الظفرة" الجوية في أبو ظبي، إضافة إلى ميناء "جبل علي" في دبي، والذي أوضحت وكالة "رويترز" أنّه يُعد أكبر ميناء للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط ويستضيف بانتظام حاملات طائرات أميركية.

وشملت العمليات أيضًا قاعدة "الأمير سلطان" في الرياض، والتي تدعم أصول الدفاع الجوي للجيش الأميركي، بما في ذلك بطاريات صواريخ "باتريوت" ومنظومة "ثاد"، واستهدفت القوات الإيرانية قاعدة "علي السالم" الجوية (الصخرة) في الكويت، والتي تضم "معسكر عريفجان"، المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأميركي.

كما استهدف حرس الثورة بالصواريخ والمسيّرات مقرّ الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة (قاعدة الجفير). وشملت الاستهدافات أيضًا قاعدة "أربيل" العسكرية بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، وقاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، التي تضم الجناح الجوي الاستكشافي (332) التابع للقوات الجوية الأميركية.

لحظة استهداف سرب مسيرات إيرانية للقاعدة الأميركية في البحرين

وفي العمليات البحرية، استهدفت القوة البحرية لحرس الثورة سفينة دعم قتالي أميركية من طراز "MST".

وتأتي هذه الهجمات على الأهداف الأميركية بالتزامن مع ضربات استهدفت عمق كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، حيث أكد حرس الثورة أنّ الهجمات الصاروخية والجوية مستمرة ردًّا على العدوان على الأراضي الإيرانية.

ثار الدمار الذي لحق بالرادادر الأميركي المتطور الذي استهدفه الجرس الثوري الإيراني في قطر

