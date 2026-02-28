أصدرت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في إيران بيانًا اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، أكدت فيه أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل بالأسلحة والمعدات لأبطال الشعب الإيراني العظيم لمواصلة عمليات الوعد الصادق 4 وهزيمة الأعداء، وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة والعدوان سيزيدان من حدة فشل أميركا ومعاقبة النظام الذي يغتصب القدس وزعزعة استقراره.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من الشعب الإيراني الشجاع، ستواصل هذه المرة، وأكثر من أي وقت مضى، الرد بقوة وحزم على هذه الجريمة والعدوان، وذلك تنفيذًا لما أكده القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

ويأتي هذا الموقف الرسمي ليؤكد استمرارية العمليات العسكرية الإيرانية حتى تحقيق أهدافها في ردع العدوان الأميركي الصهيوني.

