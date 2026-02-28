كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "مضيق هرمز غير آمن".. ارتباك في الملاحة العالمية وتعليق الإبحار

إيران

وزارة الدفاع الإيرانية: ستستمر عملية الوعد الصادق 4 حتى هزيمة العدو
🎧 إستمع للمقال
إيران

وزارة الدفاع الإيرانية: ستستمر عملية الوعد الصادق 4 حتى هزيمة العدو

2026-02-28 19:28
57

أصدرت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في إيران بيانًا اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، أكدت فيه أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل بالأسلحة والمعدات لأبطال الشعب الإيراني العظيم لمواصلة عمليات الوعد الصادق 4 وهزيمة الأعداء، وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة والعدوان سيزيدان من حدة فشل أميركا ومعاقبة النظام الذي يغتصب القدس وزعزعة استقراره.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من الشعب الإيراني الشجاع، ستواصل هذه المرة، وأكثر من أي وقت مضى، الرد بقوة وحزم على هذه الجريمة والعدوان، وذلك تنفيذًا لما أكده القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

ويأتي هذا الموقف الرسمي ليؤكد استمرارية العمليات العسكرية الإيرانية حتى تحقيق أهدافها في ردع العدوان الأميركي الصهيوني.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
الجيش الإيراني: تدمير طائرات مسيّرة معادية فوق البلاد  
الجيش الإيراني: تدمير طائرات مسيّرة معادية فوق البلاد  
إيران منذ 28 دقيقة
التفاف شعبي في طهران ورشت دعمًا للقوات المسلحة وإدانةً  للعدوان الصهيو- أميركي
التفاف شعبي في طهران ورشت دعمًا للقوات المسلحة وإدانةً  للعدوان الصهيو- أميركي
إيران منذ 36 دقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: ستستمر عملية الوعد الصادق 4 حتى هزيمة العدو
وزارة الدفاع الإيرانية: ستستمر عملية الوعد الصادق 4 حتى هزيمة العدو
إيران منذ ساعة
زلزال
زلزال "الوعد الصادق 4": إيران تقتنص القواعد والمراكز الأميركية بالصواريخ والمسيّرات
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
إدانات محلية للعدوان الأميركي الصهيوني على إيران
إدانات محلية للعدوان الأميركي الصهيوني على إيران
لبنان منذ 3 دقائق
السيد الحوثي: نعلن التضامن الكامل مع إيران والجهوزية لأي تطورات
السيد الحوثي: نعلن التضامن الكامل مع إيران والجهوزية لأي تطورات
عربي ودولي منذ 17 دقيقة
الجيش الإيراني: تدمير طائرات مسيّرة معادية فوق البلاد  
الجيش الإيراني: تدمير طائرات مسيّرة معادية فوق البلاد  
إيران منذ 28 دقيقة
التفاف شعبي في طهران ورشت دعمًا للقوات المسلحة وإدانةً  للعدوان الصهيو- أميركي
التفاف شعبي في طهران ورشت دعمًا للقوات المسلحة وإدانةً  للعدوان الصهيو- أميركي
إيران منذ 36 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة