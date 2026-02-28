كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"مضيق هرمز غير آمن".. ارتباك في الملاحة العالمية وتعليق الإبحار

2026-02-28 19:32
في تطور إستراتيجي يعقب انطلاق عملية "الوعد الصادق 4"، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، تلقيها بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها هي الأخرى رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الأهم لتصدير النفط في العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بمهمة "أسبيدس" الأوروبية أن سفنًا تستقبل بثًا عالي التردد من حرس الثورة الإيراني يفيد بأنه "غير مسموح لأي سفينة عبور مضيق هرمز".

وفي هذا الصدد، أشار القيادي في حرس الثورة؛ العميد إبراهيم جباري، في تصريح لقناة الميادين، إلى أن قادة القوات البحرية في الحرس والجيش قد بيّنوا سابقًا أن أي هجوم على إيران سيتبعه إغلاق المضيق، مؤكدًا أن "هذا ما يتحقق الآن".

وأدى هذا التطور إلى حالة من القلق الملاحي الواسع، حيث أصدرت شركة "نيبون يوسن" اليابانية العملاقة تعليمات لأسطولها بعدم الإبحار في مضيق هرمز، فيما طلبت اليونان من أسطولها التجاري الضخم إعادة النظر في إمكانية المرور، وفقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

وتُظهر بيانات تتبع السفن تكدس ناقلات النفط داخل مدخل المضيق وخارجه، في ظل تجنب عدد كبير من السفن الإبحار عبر هذا الشريان الحيوي عقب العدوان الأميركي – "الإسرائيلي" على إيران ورد طهران بقصف كيان الاحتلال والقواعد الأميركية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الخليج العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
