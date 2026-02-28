أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، في بيان لها اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، أن "أيدي مجاهديها الآن على الزناد، وتتجهز لتطلق لاستهداف المواقع العسكرية الأميركية داخل العراق وخارجه، باعتبارها أهدافًا مشروعة دون قيد أو شرط يحدد قواعد المعركة، وذلك ردًا على التصعيد العدواني في المنطقة".

وشددت سرايا أولياء الدم في بيانها على أن "ما بدأ على أيدي العدو لن يكون له خيار إنهائه، بل سيكون للمقاومة ذلك"، مؤكدة بالقول: "سنبقى نقاتل إلى جانب إيران حتى النهاية".

ويأتي هذا الموقف عقب الاعتداء الأميركي الصهيوني على إيران، والذي ردت عليه القوات الإيرانية باطلاق عملية "الوعد الصادق 4" وتوسيع دائرة استهداف المصالح الأميركية في المنطقة.

