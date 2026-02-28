Your browser does not support the video tag.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران موكبًا حاشدًا من السيارات والدراجات النارية نظّمه الأهالي دعمًا للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإدانةً للعدوان الصهيو-أميركي الذي استهدف البلاد.

وفي مدينة رشت، وثّق فيديو آخر جانبًا من تجمّع في ساحة شهداء ذهب، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للعدوان الإجرامي، كما شهد ميدان فلسطين في طهران تجمّعًا شعبيًا ردّد فيه المشاركون بصوت واحد: "الويل إذا أصدر السيد علي خامنئي فتوى الجهاد، فلن تتمكن جيوش العالم من الرد"، في رسالة تؤكد الالتفاف الشعبي حول القيادة والقوات المسلحة في مواجهة العدوان.

الكلمات المفتاحية