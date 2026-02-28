كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الجيش الإيراني: تدمير طائرات مسيّرة معادية فوق البلاد  
إيران

2026-02-28 20:26
39

أعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني، اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، عن تدمير 12 طائرة من الطائرات الحربية والتجسسية "الإسرائيلية" في مناطق مختلفة من البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وأوضحت أن هذا التدمير نفذته الشبكة المتكاملة لقاعدة "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في إطار التصدي للعدوان المستمر.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" من نوع "هرميس" في تبريز، كما نقلت عن مصدر عسكري إسقاط 3 طائرات أخرى من الطراز نفسه في مدن تبريز وخمين والأهواز.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "فارس" أن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط مسيّرتين "إسرائيليتين" من نوع "هرميس" في أصفهان وسط البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أكدت أن القوات المسلحة ستواصل، وبدعم من الشعب الإيراني الشجاع، الرد الحاسم والقوي على هذه الجريمة (الاعتداء الأميركي الصهيوني على البلاد)، مشددة على أن "عملية الوعد الصادق 4 ستستمر حتى هزيمة العدو"، وأضافت الوزارة أن العدوان على إيران سيزيد من فشل الولايات المتحدة وزعزعة الكيان "الإسرائيلي".

