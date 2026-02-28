كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد الحوثي: نعلن التضامن الكامل مع إيران والجهوزية لأي تطورات

2026-02-28 20:37
لفت قائد حركة أنصار الله في اليمن؛ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة له تناولت تطورات العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى أن هذا العدوان الغاشم يأتي في إطار مساعي الصهيونية لتمكين العدو "الإسرائيلي" من السيطرة على المنطقة تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط" وتحقيق هدف "إسرائيل الكبرى".

ووصف السيد الحوثي الهجوم بأنه عدوان ظالم، سافر، إجرامي وحشي، يستهدف الشعب الإيراني المسلم ومؤسساته ونظامه الإسلامي، مشيرًا إلى استهداف مدرسة ابتدائية للبنات ما أدى إلى استشهاد عشرات الطالبات، وشدد على أن موقف الجمهورية الإسلامية وحرسها الثوري وجيشها الباسل هو القيام بالواجب الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة.

وأكد السيد الحوثي أن استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأميركية في المنطقة هو حق مشروع، وليس استهدافًا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد، موضحًا أن هذه القواعد مشاركة في العدوان، ومن الحق المشروع لإيران استهدافها، لافتًا إلى أن الجمهورية الإسلامية تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإرادة الحرة للتنكيل بالأعداء.

وأعلن السيد الحوثي الموقف الرسمي والشعبي لليمن قائلًا: "موقفنا في اليمن رسميًا وشعبيًا هو الوقوف والتضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة"، واعتبر أن الجمهورية الإسلامية تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الاميركي "الإسرائيلي" الصهيوني.

ووجه السيد الحوثي دعوة للشعب اليمني للخروج المليوني في مظاهرات واسعة في العاصمة صنعاء والمحافظات غدًا الأحد، مؤكدًا أن هذا الخروج جزء من الواجب الإسلامي، وشدد على أهمية النشاط الإعلامي القوي في مواجهة "الأبواق الموالية للصهيونية" التي تحاول ممارسة الحرب النفسية، مؤكدًا أن الموقف الإيراني قوي ويستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ.

السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
