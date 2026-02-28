كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي العدوان يرتد إلى الداخل: إصابات مباشرة في "غوش دان" وشلل يصيب مركز الكيان

عربي ودولي

سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة "العزم الصلب" في أربيل

2026-02-28 23:01
43

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، في بيان لها اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت الاحتلال العسكري الأميركي في شمال البلاد.

وجاء في البيان: "التزامًا منا بتكليفنا الشرعي ودعمًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجه العدوان الصهيو - أميركي وتأكيدًا على دفاعنا عن سيادة العراق، نفذ مجاهدونا البواسل اليوم السبت عملية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت قيادة عمليات العزم الصلب في أربيل".

ويأتي هذا الاستهداف المباشر لمقر الاحتلال الأميركي في أربيل كجزء من سلسلة عمليات متصاعدة توعدت فصائل المقاومة العراقية بتنفيذها، بالتزامن مع عملية "الوعد الصادق 4" الإيرانية، للضغط على القوات الأميركية ورفع كلفة عدوانها على المنطقة.

الكلمات المفتاحية
العراق العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
عربي ودولي منذ ساعة
سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة
سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة "العزم الصلب" في أربيل
عربي ودولي منذ ساعة
إصابة مباشرة لشقة في البحرين تستقر فيها فرق تابعة للموساد والقوات الأميركية
إصابة مباشرة لشقة في البحرين تستقر فيها فرق تابعة للموساد والقوات الأميركية
عربي ودولي منذ ساعة
السيد الحوثي: نعلن التضامن الكامل مع إيران والجهوزية لأي تطورات
السيد الحوثي: نعلن التضامن الكامل مع إيران والجهوزية لأي تطورات
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المؤتمر العربي العام: العدوان على إيران عدوان على الأمة
المؤتمر العربي العام: العدوان على إيران عدوان على الأمة
لبنان منذ 11 دقيقة
الموجتان 3 و4 من
الموجتان 3 و4 من "الوعد الصادق 4": استهداف وزارة الحرب الصهيونية وقواعد وسفن أميركية
إيران منذ 26 دقيقة
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
عربي ودولي منذ ساعة
العدوان يرتد إلى الداخل: إصابات مباشرة في
العدوان يرتد إلى الداخل: إصابات مباشرة في "غوش دان" وشلل يصيب مركز الكيان
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة