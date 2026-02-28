أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، في بيان لها اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت الاحتلال العسكري الأميركي في شمال البلاد.

وجاء في البيان: "التزامًا منا بتكليفنا الشرعي ودعمًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجه العدوان الصهيو - أميركي وتأكيدًا على دفاعنا عن سيادة العراق، نفذ مجاهدونا البواسل اليوم السبت عملية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت قيادة عمليات العزم الصلب في أربيل".

ويأتي هذا الاستهداف المباشر لمقر الاحتلال الأميركي في أربيل كجزء من سلسلة عمليات متصاعدة توعدت فصائل المقاومة العراقية بتنفيذها، بالتزامن مع عملية "الوعد الصادق 4" الإيرانية، للضغط على القوات الأميركية ورفع كلفة عدوانها على المنطقة.

