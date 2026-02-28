كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الموجتان 3 و4 من "الوعد الصادق 4": استهداف وزارة الحرب الصهيونية وقواعد وسفن أميركية

2026-02-28 23:59
أعلن حرس الثورة الإسلامية في سلسلة بيانات عسكرية متتابعة مساء اليوم السبت 28 شباط/فبراير 2026 عن تصاعد عمليات "الوعد الصادق 4" في إطار تنفيذ الموجتين الثالثة والرابعة، ودخولها موجات هجومية جديدة اتسمت بدقة وضراوة أكبر عبر استخدام صواريخ أكثر تطورًا من العمليات السابقة.

وقال "تُعد القاعدة البحرية للجيش "الإسرائيلي" في ميناء حيفا، وحوض بناء السفن الحربية التابع للنظام في حيفا، وقاعدة رامات دافيد الجوية، ووزارة الحرب التابعة للنظام في منطقة "هاكرياه"، ومجمع بيت شمس الصناعي العسكري، ومجمع إشتود الصناعي العسكري من بين الأهداف خلال الموجتين الثالثة والرابعة".

وأضاف "من أجل توسيع نطاق الحرب وتعميقها، فإن الحرس الثوري مستعد لمهاجمة أهداف العدو الثابتة والمتحركة في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بطريقة محكمة".

وتابع "ينبغي على أعداء الأمة الإيرانية الأشرار أن يعلموا أن الموجات المستقبلية ستكون أكثر فعالية مرات عديدة من عملية الوعد الصادق 3، مستفيدة من التجارب والمبادرات السابقة".

وفي إطار العمليات البحرية واللوجستية، أعلن البيان رقم 4 لحرس الثورة عن تدمير السفينة الأميركية "MSP" المكلفة بنقل الذخائر في مرسى جبل علي بعد استهدافها بأربع طائرات مسيرة مما أدى لخروجها عن الخدمة بالكامل إثر انفجارات متتالية، كما طالت الصواريخ الإيرانية من طراز "قدر 380" سفينة الدعم القتالي "MST" المخصصة لتزويد السفن الأميركية بالوقود في منطقة المحيط الهندي، بالتزامن مع ضربة صاروخية وجوية مكثفة استهدفت القاعدة البحرية الأميركية في منطقة "عبدالله المبارك" بالكويت بأربعة صواريخ باليستية و12 طائرة مسيرة، ما أسفر عن تدمير بنيتها التحتية الرئيسية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الاميركية.

حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
