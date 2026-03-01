استشهد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي جراء عدوان أميركي "إسرائيلي" مشترك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح التلفزيون الإيراني ان الإمام الخامنئي استشهد في مقر عمله في “بيت القيادة”.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يومًا وعطلة رسمية لمدة 7 أيام.

وفور اعلان النبأ، شهدت العاصمة الايرانية تجمعات شعبية في المساجد وجامعة طهران وساحة انقلاب، كما جرت تجمعات مشابهة في العديد من المدن الإيرانية.

حرس الثورة

وفي بيان صادر عنه، نعى حرس الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، مؤكدًا أن استشهاده على أيدي أشقى الإرهابيين وجلّادي البشرية والإنسانية، دليل على حقانية هذا القائد العظيم وقَبول خدماته المخلصة.

وشدد على أن استشهاد الإمام الخامنئي لن توقف نهجه وسيرته، بل ستستمر بقوة وعزة، بل سيزيد الشعب الإيراني إصرارًا على مواصلة الطريق النوراني للإمام العزيز.

وأكَّد الحرس الثوري على أنَّ يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة، ولن تفلت أعناق قتلة إمام الأمة من العقاب القاسي والحاسم والرادع.

وأضاف: "الحرس الثوري الإسلامي، والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وقوات التعبئة الشعبية (البسيج)، سيواصلون بقوة طريق قائدهم، دفاعًا عن الإرث الثمين لهذا القائد العظيم، وسيقفون بحزم في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية، وفي معاقبة المعتدين على الوطن الإسلامي عقابًا رادعًا ومُعلِّمًا".

ودعا الحرس الثوري "جميع فئات المجتمع إلى الحضور الحماسي والفاعل في ساحات الدفاع الوطني، لإبراز مشاهد التلاحم والوحدة الوطنية أمام العالم، وفضح الأعداء الخبثاء والإرهابيين لهذا الشعب".

الرئاسة الإيرانية

وأصدرت رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا عقب استشهاد الإمام الخامنئي، أكدت فيه أن "هذه الجريمة الكبرى لن تمرّ من دون رد، وستشكّل صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي".

وأضاف البيان أن "الدم الطاهر لهذا السيد الجليل سيكون منبعًا وتدفقًا يعزّز مسيرة المواجهة ويجتثّ الظلم".

وشددت الرئاسة الإيرانية على أن "إيراننا العزيزة، مستندةً إلى نصر الله، ستعبر هذه المرحلة العصيبة موحّدةً مرفوعة الرأس".

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن أعداء الأمة، "وخاصة أميركا والنظام الصهيوني"، سيندمون على اغتيال الإمام الخامنئي، مشددةً على أن ذلك سيتم "بقوة الثبات ودعم الشعب الشريف".

وأضافت الهيئة أنها ستواصل مسيرة "ذلك القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم واستسلام الأعداء"، مؤكدةً المضي في نهجه وعدم التراجع.

من جهته، أكَّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنَّ شهادة الإمام الخامنئي ستکون منطلقًا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

