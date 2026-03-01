كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة

إيران

حرس الثورة الإسلامية يُطلق الموجة السادسة من
إيران

حرس الثورة الإسلامية يُطلق الموجة السادسة من "الوعد الصادق 4" ويستهدف "تل أبيب"

2026-03-01 07:16
أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجة السادسة من عملية الوعد الصادق 4 بقوة، حيث شنّ هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مكثفة على الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

وقال الحرس في بيان إنّ: "27 قاعدة أميركية في المنطقة بالإضافة إلى قاعدة "تل نوف"، ومقر القيادة العامة للجيش الصهيوني في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في "تل أبيب" كانت من بين الأهداف التي ضربت.

وشدّد حرس الثورة الإسلامية في ختام بيانه على أنّ "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بإسكات صوت الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستنفذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية بضربات متتالية ومؤسفة".

