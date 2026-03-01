أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ الموجة السادسة من عملية الوعد الصادق 4 بقوة، حيث شنّ هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مكثفة على الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

وقال الحرس في بيان إنّ: "27 قاعدة أميركية في المنطقة بالإضافة إلى قاعدة "تل نوف"، ومقر القيادة العامة للجيش الصهيوني في هكاريا، والمجمع الصناعي الدفاعي الضخم في "تل أبيب" كانت من بين الأهداف التي ضربت.

وشدّد حرس الثورة الإسلامية في ختام بيانه على أنّ "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بإسكات صوت الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستنفذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية بضربات متتالية ومؤسفة".

