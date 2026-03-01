كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي

عربي ودولي

اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة

2026-03-01 08:00
60

أعرب المجلس السياسي الأعلى في اليمن عن حزنه لنبأ استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه خاض مسيرة طويلة في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية من الصهاينة والأميركيين، وختم حياته بالشهادة على يد أعداء الله وقتلة الأنبياء.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى أن الجريمة النكراء التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتعكس استمرار "الهجمة الظالمة على الأمة الإسلامية ومقدساتها"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن الإرادة الثورية التي جسدها الشهيد ستظل شعلة تهدي الأمة".

وتقدّم المجلس بأصدق التعازي إلى أسرة الإمام الخامنئي، وقيادة وشعب إيران، وإلى أحرار العالم، معتبرًا أن استشهاده "سيزيد الشعب الإيراني قوة وعزيمة"، وأن "طريق الجهاد والدفاع عن الحق سيبقى مستمرًا بلا تراجع، وستبقى رسالة الشهيد منارة تهتدي بها الأجيال القادمة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "وعد الله حق"، وأن "مسيرة العزة والجهاد ماضية حتى يتحقق النصر".

المكتب السياسي لأنصار الله

تقدم المكتب السياسي لحركة أنصار الله بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الإيراني وحكومته وإلى الأمة الإسلامية في استشهاد قائد ثورة المستضعفين الإمام علي الخامنئي الذي ارتقى على طريق القدس.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن السيد الخامنئي كان عنوان العطاء الذي لم ينضب طوال مسيرته الجهادية في مقارعة محور الشر والاستكبار والطغيان وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السيرة الجهادية لشهيد الأمة والإنسانية السيد علي خامنئي ممتلئة بالدروس العظيمة التي كانت وستبقى منارة الأمل لأحرار الأمة والإنسانية.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله إن "الثورة الإسلامية في إيران انتصرت للمستضعفين وأعادت الاعتبار للوحدة وللقيم الإسلامية، وللجهاد الشرعي بمفهومه الصحيح والشامل، رغم حملات التشويه".

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله دعم الحركة "الكامل للجمهورية الإسلامية، والمضي مع كل أحرار الأمة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى تحقيق أهدافها دون مساومة أو تراجع، وأن ثقتنا كبيرة في الله أن الدم الطاهر للشهيد الجليل السيد الخامنئي سيكون وقودًا لمسيرة المواجهة مع الظالمين والمعتدين، وإيماننا أن وعد الله ونصره لن يتأخر".

الكلمات المفتاحية
اليمن الإمام الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
عربي ودولي منذ 56 دقيقة
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
معارضة أميركية واسعة لحرب ترامب: عدوان غير شرعي يخدم طموحات نتنياهو
عربي ودولي منذ 9 ساعات
سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة
سرايا أولياء الدم في العراق: استهداف قيادة "العزم الصلب" في أربيل
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب ينعى الإمام الخامنئي ويؤكد صمود الشعب الإيراني أمام العدوان
الشيخ الخطيب ينعى الإمام الخامنئي ويؤكد صمود الشعب الإيراني أمام العدوان
لبنان منذ 10 دقائق
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
عربي ودولي منذ 56 دقيقة
الشعب الإيراني يجتاح الشوارع حدادًا على الإمام الخامنئي
الشعب الإيراني يجتاح الشوارع حدادًا على الإمام الخامنئي
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة