في أعقاب الإعلان عن استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد القائد علي الخامنئي (قده)، توالت مواقف النعي والتأكيد على مواصلة النهج من قوى المقاومة في المنطقة، مؤكدةً أن هذا الحدث يشكّل تحوّلًا كبيرًا في مسار المواجهة مع العدو الصهيوني، ومشددةً على رمزية الشهيد القائد الإمام الخامنئي (قده) ودورها في دعم قضايا الأمة، ولا سيما القضية الفلسطينية.

المكتب السياسي لأنصار الله

تقدّم المكتب السياسي لأنصار الله بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الإيراني وحكومته، وإلى الأمة الإسلامية، في استشهاد قائد ثورة المستضعفين الإمام السيد علي الخامنئي الذي ارتقى على طريق القدس.

وأكد البيان أنّ السيد الخامنئي كان عنوان العطاء الذي لم ينضب طوال مسيرته الجهادية في مقارعة محور الشر والاستكبار والطغيان، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن سيرته الجهادية حافلة بالدروس العظيمة التي كانت وستبقى منارة أمل لأحرار الأمة والإنسانية.

وأضاف أنّ الثورة الإسلامية في إيران انتصرت للمستضعفين، وأعادت الاعتبار للوحدة والقيم الإسلامية، ولمفهوم الجهاد الشرعي الشامل، رغم ما واجهته من حملات تشويه.

وشدد المكتب السياسي على دعمه الكامل للجمهورية الإسلامية، مؤكدًا المضي مع أحرار الأمة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى تحقيق الأهداف دون مساومة أو تراجع.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدم الطاهر للشهيد السيد علي الخامنئي سيكون وقودًا لمسيرة المواجهة مع الظالمين والمعتدين، مع الإيمان بأن وعد الله بالنصر لن يتأخر.

حركة المجاهدين

بدورها، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب المجاهدين القائد الإسلامي الكبير الإمام علي الخامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الذي ارتقى شهيدًا مع عدد من القيادات الإيرانية، إثر قصف استهدف الجمهورية الإسلامية خلال شهر رمضان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية ومواجهة الاستكبار العالمي.

وأكدت الحركة أنّ الشهيد كان أحد أبرز رموز الأمة الإسلامية، وقائدًا لمشروع مقاوم أعاد الاعتبار لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شكّل عبر عقود صوتًا صريحًا في نصرة المستضعفين، وداعمًا ثابتًا للمقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والعودة والتحرير.

وأضافت الحركة في بيان أنّ نهج الإمام الخامنئي السياسي والفكري مثّل تحديًا مباشرًا للهيمنة الأميركية ومشاريعها في المنطقة، إذ رسّخ مع قوى المقاومة مفاهيم استقلال القرار وسيادة الإرادة، وربط مصير الأمة بخيار الصمود والمواجهة في وجه قوى الظلم والطغيان.

وتقدمت الحركة بأحرّ التعازي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا، وإلى شعوب الأمة الإسلامية وأحرار العالم، مؤكدة أن استهداف القيادات الكبرى لن يكسر إرادة المقاومة، ولن يمنح "العدو الصهيوني" وداعميه الأمن أو الاستقرار، بل سيزيد من إصرار الشعوب على مواصلة طريق المواجهة حتى تحقيق التحرير والكرامة.

وختمت بالتأكيد على ثقتها بقدرة إيران على تجاوز هذه المحنة، والاستمرار في نهج المقاومة الذي خطّه الإمام الخامنئي، مشددة على أن دماء الشهداء ستبقى وقودًا للنصر، وأن مشاريع الهيمنة إلى زوال، وأن نهاية الكيان الصهيوني حتمية بإذن الله.

