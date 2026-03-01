أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، متوجهًا بالعزاء للشعب الإيراني الكريم وعامة المسلمين.

وجاء في البيان أن المكانة الرفيعة لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سنوات طويلة واضحة للجميع، مشيرًا إلى أن الأعداء استهدفوا باستشهاده وشن العدوان العسكري الواسع على إيران تحقيق ضرر بالغ للبلاد.

ودعا السيد السيستاني الشعب الإيراني العظيم إلى الحفاظ على وحدتهم ورصّ صفوفهم، وعدم السماح للمعتدين بتحقيق أهدافهم المشؤومة، مؤكّدًا أن الصبر والثبات سيكونان السبيل لمواجهة هذه المحنة.

وختم سماحته البيان بالدعاء للفقيد السعيد بالعلو في الدرجات والرضوان الإلهي، ولجميع المكلومين بفقده بالصبر الجميل والأجر الجزيل، مؤكدًا أن العزاء لله وحده، وأن القوة لله العلي العظيم.

