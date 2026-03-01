كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي بالفيديو | استبدال راية مسجد جمكران في مدينة قم براية الثأر للإمام الخامنئي

عربي ودولي

السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة

2026-03-01 09:59
89

أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، متوجهًا بالعزاء للشعب الإيراني الكريم وعامة المسلمين.

وجاء في البيان أن المكانة الرفيعة لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سنوات طويلة واضحة للجميع، مشيرًا إلى أن الأعداء استهدفوا باستشهاده وشن العدوان العسكري الواسع على إيران تحقيق ضرر بالغ للبلاد.

ودعا السيد السيستاني الشعب الإيراني العظيم إلى الحفاظ على وحدتهم ورصّ صفوفهم، وعدم السماح للمعتدين بتحقيق أهدافهم المشؤومة، مؤكّدًا أن الصبر والثبات سيكونان السبيل لمواجهة هذه المحنة.

وختم سماحته البيان بالدعاء للفقيد السعيد بالعلو في الدرجات والرضوان الإلهي، ولجميع المكلومين بفقده بالصبر الجميل والأجر الجزيل، مؤكدًا أن العزاء لله وحده، وأن القوة لله العلي العظيم.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي آية الله العظمى السيد علي السيستاني السيد علي السيستاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة
السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة
عربي ودولي منذ ساعة
آية الله نوري الهمداني: استشهاد الإمام الخامنئي تتويج لعمر من الجهاد 
آية الله نوري الهمداني: استشهاد الإمام الخامنئي تتويج لعمر من الجهاد 
عربي ودولي منذ ساعة
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
قوى المقاومة تؤكّد مواصلة نهج الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
اليمن يعزي باستشهاد الإمام الخامنئي: إرادته الثورية ستظل شعلةً تهدي الأمة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
بسبب الحرب.. توقف الدراسة في كيان العدو 
بسبب الحرب.. توقف الدراسة في كيان العدو 
عين على العدو منذ 58 دقيقة
بالفيديو | استبدال راية مسجد جمكران في مدينة قم براية الثأر للإمام الخامنئي
بالفيديو | استبدال راية مسجد جمكران في مدينة قم براية الثأر للإمام الخامنئي
إيران منذ ساعة
السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة
السيد السيستاني يعزي الشعب الإيراني باستشهاد الإمام الخامنئي ويدعو للحفاظ على الوحدة
عربي ودولي منذ ساعة
الجيش الإيراني يعلن قصف قواعد أميركية في الخليج وكردستان العراق
الجيش الإيراني يعلن قصف قواعد أميركية في الخليج وكردستان العراق
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة