قال مسؤول صهيوني رفيع في قيادة الجبهة الداخلية صباح اليوم لموقع "والا" إن "أيام اختبار وأيامًا صعبة تنتظرنا"، وأضاف "الجمهور مطالب بالالتزام الصارم بالتعليمات، وأن السياسة المشددة ما زالت سارية".

وبحسب جيش الاحتلال، فإن الإصابة التي وقعت ليلًا في "تل أبيب" كانت نتيجة صاروخ كامل أحدث حفرة في الشارع. ويدور الحديث عن صاروخ يحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

وقال مصدر صهيوني في قيادة الجبهة الداخلية لـ"والا": "قد نواجه أمورًا جديدة". ووفقًا له، يستعد الجيش "الإسرائيلي" لمجموعة واسعة من السيناريوهات، من بينها رشقة صاروخية مكثفة كـ"ضربة ختامية" إيرانية.

