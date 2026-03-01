ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صاروخًا كاملًا أصاب "تل أبيب"، مشيرة الى أن "المعنيين في البلدية قالوا إنه بعد إصابة الصاروخ وصل إلى المكان ممثلوها، وتم فتح نقطة تجمّع قرب موقع السقوط، حيث قُدّمت مساعدة أولية لـ"السكان" من قبل طواقم إدارة المجتمع والخدمات الاجتماعية. وتم إخلاء أكثر من 200 من المستوطنين من موقع الإصابة، وأُسكنوا في ثلاثة فنادق في المنطقة".

وبحسب الصحيفة، حتى الآن جرى فحص نحو 40 مبنى: أحدها صُنّف غير صالح للسكن، و29 مبنى تضررت ممتلكاته من دون أضرار إنشائية كبيرة، فيما لحقت أضرار طفيفة بعشرة مبانٍ مثل تحطم مصاريع النوافذ.

وقال المسؤولون في قيادة الجبهة الداخلية إن الإيرانيين أطلقوا حتى الآن عدة مئات من الصواريخ نحو "إسرائيل" ودول في المنطقة. وعلى خلاف "الأسد الصاعد"، حين كانت هناك رشقات "منظمة" تضم نحو 20 إلى 30 صاروخًا يتبعها توقف لثماني ساعات – فإن ما يُلاحظ هذه المرة هو إطلاق متواصل ومتقطّع نحو الجبهة الداخلية.

