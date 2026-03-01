بيان صادر عن ملف العمل البلدي في حزب الله:

بسم الله الرحمن الرحيم ‏﴿فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾‏

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وبنفوسٍ يملؤها الأسى والاحتساب، ينعى ملفّ العمل البلدي في حزب الله إلى مقام وليّ الله ‏الأعظم، صاحب العصر والزمان (عج)، وإلى المراجع العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، السيد القائد، العالم العامل، المرجع الديني الأعلى، الوليّ الفقيه الأعظم وقائد الأمة الإسلامية، سماحة السيد علي الخامنئي ‏‏(رضوان الله عليه)، الذي أفنى عمره الشريف في نصرة الدين، وحراسة نهج الولاية، والدفاع عن المستضعفين، ثابتًا على ‏الحق، صابرًا مجاهدًا، حتى ختم الله له حياته بأشرف الخواتيم.‏

لقد كان الشهيد القائد حُجّةً ناطقة، ومنارًا للبصيرة، ومن السلالة الطاهرة، من نسل رسول الله محمد (ص)، ووارثًا لنهج ‏الحسين (ع)، فاجتمع فيه شرف النَّسب وعمق المرجعية، وكانت قيادته امتدادًا حيًّا لخطّ النبوّة والإمامة في زمن الغيبة، وركنًا ‏راسخًا في مواجهة الاستكبار والظلم والطغيان.‏

وإذ ينعى ملفّ العمل البلدي هذا المصاب الجلل، فإنه يجدّد العهد على الثبات في خطّ الولاية، ومواصلة المسير بالبصيرة ‏واليقين، والالتزام بخيار الحق والمقاومة، حتى يتحقق وعد الله بزوال الطغيان وقيام دولة العدل الإلهي.‏

كما يدعو البلديات ورؤساءها، وأعضاء المجالس البلدية، والمخاتير، واللجان والدوائر المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم ‏الوطنية والأخلاقية، والتعبير عن موقفٍ واضحٍ وحازمٍ تجاه هذه الجريمة، بما يعكس رفضهم الصريح لهذا الاعتداء الآثم، ‏ويجسّد موقفًا علنيًا مسؤولًا يعبّر عن الاعتراض على هذا النهج الإجرامي، والتمسّك بالقيم الوطنية والإنسانية، ورفض منطق ‏الاغتيال والإرهاب، انسجامًا مع الدور العام والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم.‏

رحم الله السيد القائد المرجع الشهيد، حفيد رسول الله (ص)، وتقبّله في عليّين مع جدّه المصطفى وآله الطاهرين، ومع النبيين ‏والصديقين والشهداء والصالحين، حتى ظهور صاحب الزمان (عج)، وامتلاء الأرض قسطًا وعدلًا.‏

ملف العمل البلدي في حزب الله

العلاقات الاعلامية في حزب الله

الكلمات المفتاحية