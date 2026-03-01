ردًا على الجريمة الأميركية الصهيونية البشعة، المتمثلة باستهداف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ووليّ المسلمين آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، شهدت بعض الدول احتجاجات وتظاهرات غاضبة منددة بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وللتعبير عن غضبهم وحزنهم على اغتيال الإمام الخامنئي.

باكستان

في باكستان، نظمت تظاهرات منددة بالعدوان على إيران في مناطق عدّة.

وقد شهدت مدينة كراتشي جنوبي باكستان احتجاجات غاضبة تخللها اقتحام مبنى القنصلية الأميركية، حيث أفادت وسائل إعلام باكستانية بوقوع قتلى وجرحى إثر اقتحام محتجين مقر القنصلية.

وقد تجمع مئات المحتجين في محيط القنصلية الأميركية في الحي الدبلوماسي بكراتشي منذ ساعات الصباح، قبل أن تتصاعد وتيرة التوتر بينهم وبين قوات الأمن المنتشرة في المكان.

واحتشد المتظاهرون خلف الحواجز الأمنية، وهم يلوحون بالأعلام ويرفعون لافتات كُتب على بعضها شعارات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، في حين تعالت الهتافات المنددة بالهجوم الأخير على إيران وباغتيال الإمام الخامنئي.

وفي مرحلة لاحقة من الاحتجاج، حاول عدد من المحتجين حاولوا التقدم باتجاه مبنى القنصلية واجتياز الحواجز الحديدية.

الهند

كما شهدت عدد من المدن في الهند تظاهرات حاشدة، وتظاهر مئات المسلمين الشيعة في كشمير احتجاجًا على اغتيال الإمام الخامنئي. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، معبرين عن تضامنهم مع إيران إدانتهم للهجوم.

وحملت التظاهرات طابعًا سلميًا، وحمل المشاركون صورًا للإمام الخامنئي ولافتات تدعم إيران، كما شوهدت الأعلام السوداء وصور القائد الراحل وأناشيد العزاء التقليدية في شوارع سريناغار.

