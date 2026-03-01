كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي بالصور| وقفة وفاء للشهيد الإمام الخامنئي وتضامنًا مع إيران في عربصاليم

عربي ودولي

تظاهرات حاشدة في باكستان والهند تنديدًا بجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تظاهرات حاشدة في باكستان والهند تنديدًا بجريمة اغتيال الإمام الخامنئي

2026-03-01 16:23
76

ردًا على الجريمة الأميركية الصهيونية البشعة، المتمثلة باستهداف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ووليّ المسلمين آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، شهدت بعض الدول احتجاجات وتظاهرات غاضبة منددة بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وللتعبير عن غضبهم وحزنهم على اغتيال الإمام الخامنئي.

باكستان

في باكستان، نظمت تظاهرات منددة بالعدوان على إيران في مناطق عدّة.

وقد شهدت مدينة كراتشي جنوبي باكستان احتجاجات غاضبة تخللها اقتحام مبنى القنصلية الأميركية، حيث أفادت وسائل إعلام باكستانية بوقوع قتلى وجرحى إثر اقتحام محتجين مقر القنصلية.

وقد تجمع مئات المحتجين في محيط القنصلية الأميركية في الحي الدبلوماسي بكراتشي منذ ساعات الصباح، قبل أن تتصاعد وتيرة التوتر بينهم وبين قوات الأمن المنتشرة في المكان.

واحتشد المتظاهرون خلف الحواجز الأمنية، وهم يلوحون بالأعلام ويرفعون لافتات كُتب على بعضها شعارات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، في حين تعالت الهتافات المنددة بالهجوم الأخير على إيران وباغتيال الإمام الخامنئي.

وفي مرحلة لاحقة من الاحتجاج، حاول عدد من المحتجين حاولوا التقدم باتجاه مبنى القنصلية واجتياز الحواجز الحديدية.

الهند

كما شهدت عدد من المدن في الهند تظاهرات حاشدة، وتظاهر مئات المسلمين الشيعة في كشمير احتجاجًا على اغتيال الإمام الخامنئي. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، معبرين عن تضامنهم مع إيران إدانتهم للهجوم.

وحملت التظاهرات طابعًا سلميًا، وحمل المشاركون صورًا للإمام الخامنئي ولافتات تدعم إيران، كما شوهدت الأعلام السوداء وصور القائد الراحل وأناشيد العزاء التقليدية في شوارع سريناغار.

الكلمات المفتاحية
الهند باكستان الإمام الخامنئي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مسيرة مليونية في صنعاء تضامنًا مع الشعب الإيراني وتنديدًا بالعدوان الأميركي-الصهيوني
مسيرة مليونية في صنعاء تضامنًا مع الشعب الإيراني وتنديدًا بالعدوان الأميركي-الصهيوني
عربي ودولي منذ 5 دقائق
تظاهرات حاشدة في باكستان والهند تنديدًا بجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
تظاهرات حاشدة في باكستان والهند تنديدًا بجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ ساعة
تونس تندد بالعدوان على إيران واحتجاجات شعبية عقب استشهاد الإمام الخامنئي
تونس تندد بالعدوان على إيران واحتجاجات شعبية عقب استشهاد الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ ساعتين
بالصور| مسيرات غاضبة في البحرين بعد اغتيال ولي أمر المسلمين الامام الخامنئي
بالصور| مسيرات غاضبة في البحرين بعد اغتيال ولي أمر المسلمين الامام الخامنئي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
لبنان منذ 29 دقيقة
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
لبنان منذ 39 دقيقة
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
إيران منذ 46 دقيقة
الحرس الثوري يُعلن استهداف
الحرس الثوري يُعلن استهداف "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية
إيران منذ 57 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة