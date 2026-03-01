صدر عن حرس الثورة الإسلامية البيان الآتي:

استمرارًا للعمليات الباعثة للفخر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف مواقع الأعداء (الأميركيين والصهاينة)، تعرضت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" للهجوم بأربعة صواريخ باليستية.

وفي بيان لها، تابع حرس الثورة الإسلامية: "إن الضربات المقتدرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الموجهة لجسد العدو العسكري المنهك، قد دخلت مرحلة جديدة، وسيكون البر والبحر أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

