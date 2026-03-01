كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 

إيران

الحرس الثوري يُعلن استهداف
🎧 إستمع للمقال
إيران

الحرس الثوري يُعلن استهداف "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

2026-03-01 16:30
64

صدر عن حرس الثورة الإسلامية البيان الآتي:

استمرارًا للعمليات الباعثة للفخر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف مواقع الأعداء (الأميركيين والصهاينة)، تعرضت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" للهجوم بأربعة صواريخ باليستية.

وفي بيان لها، تابع حرس الثورة الإسلامية: "إن الضربات المقتدرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الموجهة لجسد العدو العسكري المنهك، قد دخلت مرحلة جديدة، وسيكون البر والبحر أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
إيران منذ 46 دقيقة
الحرس الثوري يُعلن استهداف
الحرس الثوري يُعلن استهداف "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية
إيران منذ 58 دقيقة
آية الله مكارم الشيرازي ردًا على اغتيال الإمام الخامنئي: الانتقام واجب ديني
آية الله مكارم الشيرازي ردًا على اغتيال الإمام الخامنئي: الانتقام واجب ديني
إيران منذ 4 ساعات
بالفيديو | استبدال راية مسجد جمكران في مدينة قم براية الثأر للإمام الخامنئي
بالفيديو | استبدال راية مسجد جمكران في مدينة قم براية الثأر للإمام الخامنئي
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
لبنان منذ 29 دقيقة
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
لبنان منذ 39 دقيقة
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
إيران منذ 46 دقيقة
الحرس الثوري يُعلن استهداف
الحرس الثوري يُعلن استهداف "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية
إيران منذ 58 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة