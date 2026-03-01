أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أنّ "مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه"، مشيرًا إلى أنّ "ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية (الإمام السيد علي الخامنئي) سيظل يتردّد في أذهان الشعب الإيراني طويلًا".

وقال بزشكيان، في كلمة له، اليوم الأحد 1 آذار/مارس 2026: "نحن ثابتون في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة. على الشعوب التحرُّك لمواجهة التوسُّع الأميركي - الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".

وتابع قائلًا: "جرائم المجرمين واستشهاد أحبّاء إيران لن تُثني حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عزمها على أداء واجباتها ومسؤولياتها".



