كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي مسيرة مليونية في صنعاء تضامنًا مع الشعب الإيراني وتنديدًا بالعدوان الأميركي-الصهيوني

لبنان

المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
🎧 إستمع للمقال
لبنان

المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي

2026-03-01 16:58
62

صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:

يا أهلنا الأعزاء في جميع المناطق اللبنانية ،

يتوجه إليكم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بخالص العزاء والتبريكات باستشهاد العالم العلم والمرجع الكبير المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وإخوانه الشهداء، على يد الغدر الأميركي الصهيوني، وهو القائد الذي أحب لبنان وأخلص لكم ودعم مقاومتكم من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

لذلك ندعوكم إلى وقفة وفاء لهذا القائد العظيم ،من خلال إعلان الحداد في مناطقكم ورفع الرايات السود وتلاوة القرآن الكريم في المساجد والحسينيات وإقامة مجالس العزاء، وتعطيل المؤسسات المعنية بالمجلس الشيعي وأهلنا الكرام غدًا الاثنين، تعبيرًا عن الحزن والأسى، واستنكارًا للجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبقى رمزًا للصمود وعنوانًا لقوة الحق في وجه حق القوة الغاشمة.

يا أهلنا الكرام،

لقد كُتب علينا وعلى الجمهورية الإسلامية الصبر على الظلم والثبات في الموقف، تمثلًا بنبينا الكريم وأهل بيته الميامين (ع)، ولن يفت الإجرام الأميركي الصهيوني في عضدنا، حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة والإفراج عن أسرانا وعودة أهلنا النازحين إلى بلداتهم وبيوتهم أعزاء كرامًا، ليعيدوا بناءها وإعمار قرانا بعون الله تعالى.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
لبنان منذ 30 دقيقة
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
لبنان منذ 39 دقيقة
بالصور| وقفة وفاء للشهيد الإمام الخامنئي وتضامنًا مع إيران في عربصاليم
بالصور| وقفة وفاء للشهيد الإمام الخامنئي وتضامنًا مع إيران في عربصاليم
لبنان منذ ساعة
بالصور| طوفان المحبين في باحة عاشوراء يجدّد العهد لقائد الأمة الشهيد الخامنئي
بالصور| طوفان المحبين في باحة عاشوراء يجدّد العهد لقائد الأمة الشهيد الخامنئي
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
المجلس الشيعي يدعو لإعلان الحداد والتعطيل استنكارًا لجريمة اغتيال الإمام الخامنئي
لبنان منذ 30 دقيقة
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
بالصور| تجمع لأهالي البقاع الغربي في ساحة بلدة سحمر وفاء للقائد المعظم ونصرة لإيران
لبنان منذ 39 دقيقة
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
بزشكيان: مجلس القيادة المؤقّت بدأ مهامه.. وثابتون على درب الفخر والاستقلال 
إيران منذ 47 دقيقة
الحرس الثوري يُعلن استهداف
الحرس الثوري يُعلن استهداف "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية
إيران منذ 58 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة