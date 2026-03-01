صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:

يا أهلنا الأعزاء في جميع المناطق اللبنانية ،

يتوجه إليكم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بخالص العزاء والتبريكات باستشهاد العالم العلم والمرجع الكبير المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وإخوانه الشهداء، على يد الغدر الأميركي الصهيوني، وهو القائد الذي أحب لبنان وأخلص لكم ودعم مقاومتكم من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

لذلك ندعوكم إلى وقفة وفاء لهذا القائد العظيم ،من خلال إعلان الحداد في مناطقكم ورفع الرايات السود وتلاوة القرآن الكريم في المساجد والحسينيات وإقامة مجالس العزاء، وتعطيل المؤسسات المعنية بالمجلس الشيعي وأهلنا الكرام غدًا الاثنين، تعبيرًا عن الحزن والأسى، واستنكارًا للجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبقى رمزًا للصمود وعنوانًا لقوة الحق في وجه حق القوة الغاشمة.

يا أهلنا الكرام،

لقد كُتب علينا وعلى الجمهورية الإسلامية الصبر على الظلم والثبات في الموقف، تمثلًا بنبينا الكريم وأهل بيته الميامين (ع)، ولن يفت الإجرام الأميركي الصهيوني في عضدنا، حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة والإفراج عن أسرانا وعودة أهلنا النازحين إلى بلداتهم وبيوتهم أعزاء كرامًا، ليعيدوا بناءها وإعمار قرانا بعون الله تعالى.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

