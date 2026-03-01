دعا حزب الله إلى المشاركة في التجمّع الجماهيري الكبير في منطقة البقاع، الاثنين 2 آذار/مارس 2026، إحياءً لشهادة قائد الأمة وملهمها الإمام السيد علي الخامنئي (قده) ونصرةً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وسيُقام التجمّع في الأماكن والأوقات التالية: في مدينة بعلبك في محلّة رأس العين خلف مسجد رأس الإمام الحسين (ع) عند الساعة الثالثة عصرًا، في مدينة الهرمل أمام القصر البلدي عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، في بلدة القصر أمام القصر البلدي عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، في بلدة النبي عثمان - الطريق الدولي عند الساعة الثالثة عصرًا، في مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، في بلدة بريتال في "جنة الشهداء" عند الساعة الثالثة عصرًا، في بلدة شمسطار في باحة مسجد صاحب العصر والزمان (عج) عند الساعة الثانية عصرًا.

