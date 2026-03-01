كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي

2026-03-01 19:48
51

أكّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أنّ "إيران لن تركع لأميركا"، مشدّدًا على أنّ "الأعداء واهمون بأنّهم قادرون على هزيمة إيران باغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي".

وقال المتحدث باسم المقر، في كلمة الأحد 1 آذار/مارس 2026: "الأعداء جهلوا وما زالوا يجهلون بأن هذه الدماء الزكية المُراقة لن تزيد أرض هذا الوطن إلّا خصوبة لتنبت مزيدًا من بساتين المقاومة والصمود. اعلموا يقينًا أنّ إيران قد تُجرَح لكنّها لا ولن تركع".

أضاف: "من لا يعرف تاريخ إيران لا يعرف أنّ استهداف قدوتنا لا يعني استهداف عقيدة أمة بأكملها ومبادئها الراسخة المنبثقة من توجيهاته الحكيمة".

وخاطب الإيرانيين بالقول: "العدو استنفذ آخر طلقاته، ويقف يائسًا وهو يرى بأم عينه أنّ كل ترسانته تقف عاجزةً أمام صمودكم وثباتكم".

