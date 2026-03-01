واصلت إيران بنجاح، الأحد 1 آذار/مارس 2026، تصدّيها للعدوان الأميركي - الصهيوني، وإطلاقها الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على القواعد والأهداف العسكرية الأميركية في منطقة الخليج، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة 8 جنود أميركيين، تزامنًا مع استمرار القصف الصاروخي الإيراني على أهداف متنوعة في الكيان الصهيوني والتي أوقعت قتلى وجرحى، وذلك ردًّا على اعتداءات الكيان والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، والتي استهدفت إحداها، الأحد، مستشفى في طهران.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن أنّ "هجمات الصواريخ الباليستية والمُسيَّرات ستستمر بشكل أكثر اتساعًا"، قائلًا: "نفّذنا اليوم الموجتين السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4" بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أميركية وصهيونية"، مؤكّدًا "استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ باليستية".

أضاف الحرس الثوري، في بيان: "أخرجنا عن الخدمة بالكامل القاعدة الأميركية "علي السالم" في الكويت عقب الهجمات الأخيرة. دمّرنا ثلاث منشآت بُنية تحتية بحرية أميركية في قاعدة "محمد الأحمد" في الكويت. أصبنا بالصواريخ ثلاث ناقلات نفط مخالفة تابعة لأميركا وبريطانيا في الخليج ومضيق هرمز وهي تحترق حاليًا. استهدفنا قواعد أميركية مختلفة في المنطقة مما أدّى إلى مقتل وإصابة 560 عسكريًا أميركيًا".

وأردف قوله: "إنّ الضربات المقتدرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الموجَّهة إلى جسد العدو العسكري المنهك قد دخلت مرحلة جديدة. سيكون البر والبحر أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

وتابع قائلًا: "استهدفنا قاعدة بحرينية في "ميناء سلمان" بـ4 طائرات مُسيَّرة، وتم تحقيق دمار كبير في مراكز القيادة والدعم فيها".

كما أعلن الجيش الإيراني عن إسقاطه "10 مُسيَّرات متطوّرة للعدو في مواقع مختلفة في البلاد خلال الساعات الماضية".

مقتل وإصابة جنود أميركيين

وفي سياق موازٍ، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن "مقتل ثلاث جنود أميركيين وإصابة 5 آخرين"، في وقت أكّد فيه الجيش الأميركي أنّ "إصابات الجنود الأميركيين الـ5 خطرة".

ونقلت شبكة "أن بي سي" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاث جنود أميركيين وقع في الكويت".

وفي السياق نفسه، أكّدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أنّ "الدفعة الصاروخية الأخيرة من إيران هي الأكبر منذ بداية الحرب وضمت 38 صاروخًا"، فيما

شوهدت عشرات المُسيَّرات التي أُطلقت من إيران فوق العراق.

عمليات للمقاومة الإسلامية في العراق

في غضون ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، عن تنفيذها، منذ فجر اليوم وحتى مساء الأحد، "23 عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المُسيَّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

بدورها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم: "نفّذنا هجومًا بحشد من الطائرات المُسيَّرة على القواعد الأميركية في أربيل".

وجاء ذلك في وقت تواترت فيه أنباء عن أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ أصابت قاعدة عسكرية أميركية في أربيل.

ورُصد إطلاق صواريخ من إيران في اتجاه منطقة البحر الميت، حيث طلبت سلطات الاحتلال من "الإسرائيليين" "تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار".

وفيما أشارت "الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" إلى أنّ "صافرات الإنذار دوّت في قاعدة "رمات دافيد" الجوية والمطار المدني في حيفا"، سُمع دويّ انفجارات قوية في أجواء حيفا وخليجها".

ودوّت صافرات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، بعدما رُصد إطلاق صواريخ من إيران في اتجاه منطقة شمال فلسطين المحتلة. وطلبت سلطات الاحتلال من "الإسرائيليين" "تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقّي الإنذار".

كذلك، دوّت صافرات الإنذار في منطقة البحر الميت خشية تَسلُّل طائرات مُسيَّرة إيرانية. ودوّت صافرات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

مقتل وإصابة عشرات المستوطنين

وأكّدت "القناة 12" الصهيونية أنّ 9 "إسرائيليين" قُتلوا و57 أُصيبوا جرّاء هجوم صاروخي إيراني على مستوطنة "بيت شيمش" في غرب القدس المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن محاولات عدة جرت لاعتراض الصاروخ على المستوطنة، مؤكّدةً أنّ المحاولات "فشلت"، مشيرةً إلى أنّ "البحث ما زال جاريًا عن 30 مفقودًا في موقع سقوط الصاروخ في "بيت شيمش"، فيما يعمل 35 طاقم إطفاء في المكان"، وسط غضب في صفوف المستوطنين من الفشل الكبير في اعتراض الصاروح الإيراني على المستوطنة.

وفي الإطار ذاته، أقرّت وزارة الصحة الصهيونية بأنّه "منذ بداية الحرب على إيران تم إجلاء 677 شخصًا إلى المستشفيات، منهم 166 شخصًا يتلقّون العلاج حاليًا في العناية المركزة".

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن "انفجار مقذوف قرب سفينة على بعد 35 ميلًا بحريًا في غرب الشارقة في الإمارات العربية المتحدة".

بدورها، علّقت شركة "ميرسك" للشحن البحري عملياتها في مضيق هرمز "حتى إشعار آخر".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن وزير الدفاع الإماراتي حمدان بن محمد بن راشد قوله: "اندلاع حريق في منشأة تضم قوات فرنسية في أبو ظبي بعد استهدافها بمُسيَّرات".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع عن أن "إيران أطلقت 97 صاروخًا باليستيا و283 طائرة مُسيَّرة، وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك"، في موازاة إعلان السلطات عن انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من مناطق البلاد جرّاء الهجمات الإيرانية.

عدوان على مستشفى في طهران

على صعيد العدوان على إيران، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أنّ "مبنى لقيادة الشرطة ومباني سكنية في مدينة ري في جنوب طهران تعرّضت لأضرار بسبب هجوم للعدو"، مؤكّدةً "استشهاد عدد من المواطنين"، مشيرًة إلى أنّ "آخرين لا يزالون تحت الأنقاض". كما استهدف عدوان أميركي - صهيوني قسم الأطفال في مستشفى "غاندي" في طهران.

بدوره، أشار مسؤول في محافظة قم الإيرانية إلى اندلاع حريق في مدينة صناعية في المحافظة إثر عدوان صهيوني - أميركي، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ "أجزاءً من مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني تعرّضت لعدوان صهيوني - أميركي".

من جانبه، قال قائد الشرطة الإيرانية، العميد أحمد رادان: "نحن في ظروف حرب وسنتصدّى بكل قوة لكل من يأتمر بأوامر العدو. جميع القوات الحدودية في حال استنفار كامل وقد أُبلغوا بمواجهة أي تحرُّك بشكل حازم وجدي".

