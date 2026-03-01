كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يدعو إلى تجمّع جماهيري في صور الثلاثاء تعظيمًا لشهادة الإمام الخامنئي
لبنان

حزب الله يدعو إلى تجمّع جماهيري في صور الثلاثاء تعظيمًا لشهادة الإمام الخامنئي

2026-03-01 23:22
68

دعا حزب الله، الأحد 1 آذار/مارس 2026، إلى التجمّع الجماهيري في ساحة القسم في مدينة صور، عند الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، وذلك "تعظيمًا لشهادة قائد الأمة وملهمها الإمام السيد علي الخامنئي (رض)، ونصرةً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال في بيان صادر عن منطقة جبل عامل الأولى: "أيها المحبّون والموالون، يا أنصار المقاومة، يا أحباء سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، يا أمة الشهداء، هذا إمامكم قد التحق بجدّه المصطفى (ص) والأئمة الأبرار، وجاور الشهداء الذين ربّاهم ثم التحق بهم".

وأضاف: "أيها الأوفياء، اخرجوا إلى الساحات، وارفعوا الرايات والقبضات، واصرخوا في وجه أميركا و"إسرائيل": لن نترك الساحات، ولن تخمد الأصوات، ولن تمحوا ذكرنا، ولن تميتوا وحينا".

حزب الله الإمام الخامنئي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
