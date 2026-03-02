تقدّم موظفو الإدارات العامة في محافظة النبطية، "بخالص العزاء إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، وإلى مقلّدي السيد علي الخامنئي، وكل أحرار ومناضلي العالم، باستشهاده على يد الإرهاب والاستكبار، مؤكدين أن هذه المعركة ليست حدثًا عابرًا، بل هي مواجهة فاصلة بين الحق والباطل، بين التحرر والتبعية، بين الكرامة والذل، بين حياةٍ تُصان فيها الكرامات وواقعٍ تُستباح فيه الحقوق".

وقالوا في بيان: "انسجامًا مع موقف المجلس الشيعي الأعلى، إننا نتشارك العزاء والحداد على رجلٍ قدّم ودولته الكثير لأجل لبنان والجنوب، ونقف إلى جانب الموظفين ومشاعرهم للتعبير عن حزنهم ومشاركتهم وقفات العزاء والتضامن ليوم غدٍ الاثنين، على اعتبار أنها حقهم المقدّس".

وبدورها أعلنت بلدية صور الحداد اليوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026، "إثر إعلان استشهاد سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك تعبيرًا عن مشاعر الحزن العميق والتضامن مع هذا المصاب الجلل، واستنكارًا للعدوان الغاشم الذي أدى إلى استشهاده".

وختم البيان: "بناءً عليه، سوف تُقفل البلدية أبوابها يوم غدٍ احترامًا للمناسبة، على أن تعاود نشاطها واستقبال المواطنين يوم الثلاثاء وفق الدوام الرسمي المعتاد".

كما أعلنت بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله "وقوفها المتضامن ومشاركتها الصادقة لمشاعر الحزن والأسى".

وتابعت في بيان: "إذ تعبّر البلدية عن عميق تأثّرها بهذا الحدث، تؤكد أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من ثوابتها الوطنية والتزامها بقيم الوفاء والتضامن، واحترامها للمحطات المفصلية التي تترك أثرًا بالغًا في ضمير الشعوب".

وختمت: "بناءً عليه، وامتثالًا للدعوة الصادرة عن مكتب البلديات المركزي في حركة أمل، تُعلن بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله تعطيل أعمالها يوم غدٍ وإعلان الحداد الرسمي، تعبيرًا عن التقدير والوفاء، ومشاركةً في هذا المصاب".

