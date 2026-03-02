كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وزارة التربية: قرار التعليم أو تعليق الدروس بيد مديري المدارس
لبنان

2026-03-02 01:59
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والمخاوف حول مضاعفاتها، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي حرصها المطلق على سلامة الأسرة التربوية، وعلى استمرارية التعليم بما يراعي الواقع الإنساني والنفسي للتلامذة والعاملين في المدارس".

أضاف البيان: "وبناءً عليه، تطلب الوزارة من مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، تقدير أوضاع مؤسساتهم، واتخاذ القرار المناسب لجهة الاستمرار بالتعليم الحضوري أو تعليق الدروس ليوم غد الاثنين، وذلك تبعًا للمعطيات المحلية والظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بكل مدرسة".

وأكدت الوزارة أنها ستتابع الوضع يوميًا عن كثب، وستصدر القرارات تباعًا وفق تطور الأوضاع ضمانًا لحق التلامذة في استمرار في التعلم في مختلف الظروف.

وأوضحت أنه "في كل الحالات، تشدد الوزارة على أهمية احتضان التلامذة نفسيًا، وتخصيص مساحة تربوية إنسانية داخل الصفوف للتعبير والحوار الهادئ، بما يحفظ التنوع في الآراء ويصون وحدة المجتمع المدرسي".

وختمت وزارةالتربية بيانها بالقول: "إن المدرسة تبقى مساحة أمان وحوار واحترام للتعددية، وتلتزم الوزارة بأن تبقى قراراتها منطلقة من مسؤوليتها الوطنية والتربوية، بعيدًا عن أي اصطفاف، ومتمسكة بثوابتها في حماية حق جميع الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة".

لبنان وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
