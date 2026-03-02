أعلنت "رابطة معلمي التعليم الاساسي" الإضراب اليوم الاثنين 02 آذار/مارس 2026، رفضًا للعدوان الأميركية – الصهيوني المشترك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولجريمة اغتيال آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد على الخامنئي (رض) و"تعبيرًا عن التضامن بين الطوائف".

وقالت الرابطة في بيان: "إن احدى طوائف هذا الوطن قد أصيبت في الصميم باستشهاد أحد رموزها الكبار ومرجع من المراجع العظام أية الله الشهيد السيد علي الخامنئي الذي طاله الغدر "الإسرائيلي" - الأميركي وأدى إلى استشهاده ظلمًا وعدوانًا".

أضاف البيان: "انطلاقًا من واجبها الوطني وتضامنًا بين أبناء الوطن الواحد وطوائفه، تعلن رابطة معلمي التعليم الأساسي الإضراب العام في المدارس الرسمية الاثنين (02 آذار/مارس 2026)، وتؤكد أن الإضراب ليس تقديرًا لخطورة المرحلة، بل للتعبير عن التضامن مع طائفة كريمة، ورفض الظلم الذي يتجلى في اعتداءات الاستكبار العالمي الأميركي وربيبته "إسرائيل" على الشعوب التي ترفض الخضوع والذل".

الجامعة اللبنانية: التعليم أو تعليق الدراسة وفقًا للتقديرات

وفي السياق، صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية البيان التالي: "عطفًا على قرار وزارة التربية والتعليم العالي، ونظرًا للظروف الأمنية الراهنة الناتجة عن الحرب وتداعياتها، وحرصًا على سلامة الطلاب وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية، تطلب رئاسة الجامعة اللبنانية من عمداء ومديري الكليات والمعاهد وفروع الجامعة اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في التعليم أو تعليق الدراسة الاثنين، وذلك وفقًا للتقديرات الواقعية لكل وحدة جامعية وبما يراعي خصوصية أوضاعها الميدانية".

مدارس وثانويات مرجعيون

من جهتها أعلنت إدارات مدارس وثانويات مرجعيون الرسمية والخاصة والمعاهد الرسمية والخاصة، أنه "نظرًا للأوضاع المستجدة، وحرصًا على سلامة جميع الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية، الاقفال وتعليق الدروس الاثنين الواقع فيه 02 آذار/مارس 2026، على أمل أن تُستأنف الدراسة نهار الثلاثاء في حال سمحت الظروف بذلك".



