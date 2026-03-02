كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع "مشمار الكرمل" التابع لجيش العدوّ جنوب حيفا المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت هذه الليلة بدفعة من الصواريخ والمسيرات موقع "مشمار الكرمل" التابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في جنوب مدينة حيفا المحتلة، ثأرًا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الإعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة.
 

وأصدرت المقاومة الإسلامية البيان رقم (1) وجاء فيه: بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم، ثأرًا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلمًا وغدرًا على يد العدوّ الصهيوني المجرم، ودفاعًا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الاثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدوّ "الإسرائيلي" جنوب مدينة حيفا المحتلة". 

أضاف البيان: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات "الإسرائيلية" واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين.


وأكدت المقاومة الإسلامية أنه "لا يمكن للعدو "الإسرائيلي" أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرًا من دون أن يلقى ردًا تحذيريًا لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة". 

وختمت المقاومة الإسلامية بيانها موضحة أن "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان "الإسرائيلي" الأميركي على لبنان. ‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏".

