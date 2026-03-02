كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

العدو
لبنان

العدو "الإسرائيلي" يشنّ عدوانًا جويًا واسعًا على الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني

2026-03-02 03:34
37

شنّ طيران العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين 02 آذار/مارس 2026، عدوانًا جويًا واسعًا على لبنان استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات متفرقة في الجنوب.

واستهدفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" مباني سكنية في منطقة حارة حريك وشارع الجاموس، بالضاحية الجنوبية بسلسلة غارات عنيفة ومتكررة، سُمعت أصداؤها في مناطق بعيدة نسبيًا، دون أن ترد بعد معلومات عن الخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات.

وتزامنًا مع الغارات على الضاحية شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات: خربة سلم، وبير السلاسل، والشهابية، ودير قانون النهر، والسلطانية، وتول، في جنوب لبنان.

وتواصل الطائرات الحربية "الإسرائيلية" خرقها للأجواء اللبنانية وتنفذًا تحليقًا مكثفًا وعلى علو منخفض لا سيما في أجواء الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي.

إلى ذلك قصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم أطراف بلدة يارون الجنوبية، فيما أطلق مروحية عسكرية نيران رشساشاتها تجاه البلدة.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
العدو
العدو "الإسرائيلي" يشنّ عدوانًا جويًا واسعًا على الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني
لبنان منذ 15 دقيقة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع "مشمار الكرمل" التابع لجيش العدوّ جنوب حيفا المحتلة
لبنان منذ 44 دقيقة
إضراب عام في المدارس الرسمية رفضًا للعدوان الأميركي – الصهيوني على إيران
إضراب عام في المدارس الرسمية رفضًا للعدوان الأميركي – الصهيوني على إيران
لبنان منذ ساعة
وزارة التربية: قرار التعليم أو تعليق الدروس بيد مديري المدارس
وزارة التربية: قرار التعليم أو تعليق الدروس بيد مديري المدارس
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يشنّ عدوانًا جويًا واسعًا على الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني
لبنان منذ 15 دقيقة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع "مشمار الكرمل" التابع لجيش العدوّ جنوب حيفا المحتلة
لبنان منذ 44 دقيقة
إضراب عام في المدارس الرسمية رفضًا للعدوان الأميركي – الصهيوني على إيران
إضراب عام في المدارس الرسمية رفضًا للعدوان الأميركي – الصهيوني على إيران
لبنان منذ ساعة
وزارة التربية: قرار التعليم أو تعليق الدروس بيد مديري المدارس
وزارة التربية: قرار التعليم أو تعليق الدروس بيد مديري المدارس
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة