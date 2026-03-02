شنّ طيران العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين 02 آذار/مارس 2026، عدوانًا جويًا واسعًا على لبنان استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات متفرقة في الجنوب.

واستهدفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" مباني سكنية في منطقة حارة حريك وشارع الجاموس، بالضاحية الجنوبية بسلسلة غارات عنيفة ومتكررة، سُمعت أصداؤها في مناطق بعيدة نسبيًا، دون أن ترد بعد معلومات عن الخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات.

وتزامنًا مع الغارات على الضاحية شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات: خربة سلم، وبير السلاسل، والشهابية، ودير قانون النهر، والسلطانية، وتول، في جنوب لبنان.

وتواصل الطائرات الحربية "الإسرائيلية" خرقها للأجواء اللبنانية وتنفذًا تحليقًا مكثفًا وعلى علو منخفض لا سيما في أجواء الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي.

إلى ذلك قصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم أطراف بلدة يارون الجنوبية، فيما أطلق مروحية عسكرية نيران رشساشاتها تجاه البلدة.





الكلمات المفتاحية