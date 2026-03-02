كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب

لبنان

الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
لبنان

الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان

2026-03-02 08:14
49

تابع وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة من مكتبه في الوزارة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

وأجرى الحجار اتصالات مع المحافظين كافة، طالبًا منهم التواجد في مكاتبهم وتسهيل أمور الأهالي النازحين من مناطقهم.

كما عقد الوزير الحجار في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.

وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين، بما يضمن سلامتهم ويخفف من الازدحام، مع التأكيد على استمرار التنسيق الميداني بين الوحدات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لتطورات الوضع.

يُذكر أن العدو الصهيوني نفّذ بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين سلسلة من الاعتداءات طالت مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الداخلية البلديات العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
لبنان منذ 10 دقائق
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
لبنان منذ 22 دقيقة
جلسة طارئة للحكومة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
جلسة طارئة للحكومة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 43 دقيقة
رئاسة مجلس الوزراء: خطوط اتصال ومدارس في خدمة المواطنين
رئاسة مجلس الوزراء: خطوط اتصال ومدارس في خدمة المواطنين
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
لبنان منذ 10 دقائق
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
لبنان منذ 22 دقيقة
جلسة طارئة للحكومة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
جلسة طارئة للحكومة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان
لبنان منذ 43 دقيقة
رئاسة مجلس الوزراء: خطوط اتصال ومدارس في خدمة المواطنين
رئاسة مجلس الوزراء: خطوط اتصال ومدارس في خدمة المواطنين
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة