تابع وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة من مكتبه في الوزارة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

وأجرى الحجار اتصالات مع المحافظين كافة، طالبًا منهم التواجد في مكاتبهم وتسهيل أمور الأهالي النازحين من مناطقهم.

كما عقد الوزير الحجار في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.

وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين، بما يضمن سلامتهم ويخفف من الازدحام، مع التأكيد على استمرار التنسيق الميداني بين الوحدات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لتطورات الوضع.

يُذكر أن العدو الصهيوني نفّذ بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين سلسلة من الاعتداءات طالت مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

