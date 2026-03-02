كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

لبنان

جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
لبنان

جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”

2026-03-02 10:51
95

نعت جمعية المبرّات الخيرية رئيس جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، الذي استُشهد مع زوجته السيدة فاطمة السيد علي الحكيم، جراء العدوان على الضاحية الجنوبية.

وقالت الجمعية في بيان: “بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ صابرة محتسبة، ننعى إليكم شهيد العلم والتربية، المربي الجليل الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، القامة الفكرية التي نذرت حياتها لبناء العقول”. وأشارت إلى مكانته العلمية والعائلية، كونه نجل آية الله العظمى السيد عبد الرؤوف فضل الله، وشقيق عدد من العلماء الراحلين، بينهم السيد محمد حسين فضل الله.

وأضاف البيان أن فضل الله “ارتقى شهيدًا مظلومًا مع زوجته، بعدما طالتهما يد الغدر الصهيونية داخل منزلهما، خلال العدوان على الضاحية الجنوبية”.

وأوضحت الجمعية أن مراسم الدفن ستُقام في روضة الشهيدين – الغبيري، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وختمت بالقول: “سلامٌ على روحهما التي عرجت من ديارها الفانية إلى جنات الخلد، وتغمدهما الله بواسع رحمته، وسكب السكينة على قلوب فاقديهما، وحشرهما مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا”.

الكلمات المفتاحية
الشهداء جمعية المبرات الخيرية العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
لبنان منذ ساعة
آلية تنظيم إدارة مراكز الإيواء في المدارس بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية
آلية تنظيم إدارة مراكز الإيواء في المدارس بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية
لبنان منذ ساعتين
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
جمعية المبرّات تنعى الدكتور محمد رضا فضل الله وزوجته: “شهيد العلم والتربية”
لبنان منذ ساعة
آلية تنظيم إدارة مراكز الإيواء في المدارس بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية
آلية تنظيم إدارة مراكز الإيواء في المدارس بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية
لبنان منذ ساعتين
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
وزارة الصحة: 31 شهيدًا و149 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الضاحية والجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
الحجار يوجّه بتسهيل حركة النازحين بعد الاعتداءات الصهيونية على لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة