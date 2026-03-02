نعت جمعية المبرّات الخيرية رئيس جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، الذي استُشهد مع زوجته السيدة فاطمة السيد علي الحكيم، جراء العدوان على الضاحية الجنوبية.

وقالت الجمعية في بيان: “بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ صابرة محتسبة، ننعى إليكم شهيد العلم والتربية، المربي الجليل الدكتور السيد محمد رضا فضل الله، القامة الفكرية التي نذرت حياتها لبناء العقول”. وأشارت إلى مكانته العلمية والعائلية، كونه نجل آية الله العظمى السيد عبد الرؤوف فضل الله، وشقيق عدد من العلماء الراحلين، بينهم السيد محمد حسين فضل الله.

وأضاف البيان أن فضل الله “ارتقى شهيدًا مظلومًا مع زوجته، بعدما طالتهما يد الغدر الصهيونية داخل منزلهما، خلال العدوان على الضاحية الجنوبية”.

وأوضحت الجمعية أن مراسم الدفن ستُقام في روضة الشهيدين – الغبيري، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وختمت بالقول: “سلامٌ على روحهما التي عرجت من ديارها الفانية إلى جنات الخلد، وتغمدهما الله بواسع رحمته، وسكب السكينة على قلوب فاقديهما، وحشرهما مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا”.

