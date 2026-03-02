أعلنت طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان رسمي عن إجراء تعديلات على بعض رحلاتها، نتيجة إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة بسبب التطورات الراهنة.

وأوضحت الشركة أنها ستسيّر رحلة إضافية إلى إسطنبول يوم الاثنين 2 آذار/مارس، تحمل الرقم ME1265، على أن تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما أعلنت تأجيل رحلة العودة من لارنكا إلى بيروت، والتي كانت مقررة يوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026 تحت الرقم ME262، إلى يوم الثلاثاء 3 آذار، بحيث يصبح موعد إقلاعها الجديد عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت قبرص.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى تعديل مواعيد الرحلات بين بيروت والرياض، حيث تم تأخير رحلة ME424 (بيروت – الرياض) من الساعة 08:25 إلى 09:40، وتأخير رحلة ME425 (الرياض – بيروت) من الساعة 12:40 إلى 14:45.

كذلك، تم تأخير موعد إقلاع رحلة الرياض الصباحية المجدولة يوم الثلاثاء 3 آذار،/مارس وذلك وفق الجدول المعدل الصادر عن الشركة وفق الجدول المرفق.

أضغط هنا للاطلاع

الكلمات المفتاحية