أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن الجولة العاشرة من الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي شنتها الحرس الثوري اليوم الاثنين2 أذار/مارس 2026 ضمن عملية الوعد الصادق 4.

وقالت العلاقات العامة للحرس في بيان أن هذه الجولة تضمنت مهاجمة 4 مكاتب لرئيس الوزراء الصهيوني ومكان تواجد قائد القوات الجوية الصهيونية بصواريخ خيبر.

