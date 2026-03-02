كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي البيان الرقم 1 .. نقطة تحول مفصلية في المعركة

إيران

الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات
إيران

الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات "الوعد الصادق 4" ويستهدف 4 مكاتب لنتنياهو

2026-03-02 13:03
الحرس الثوري الإيراني يعلن هجمات صاروخية ومسيرة على مكاتب قيادية للعدو
91

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن الجولة العاشرة من الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي شنتها الحرس الثوري اليوم الاثنين2 أذار/مارس 2026 ضمن عملية الوعد الصادق 4.

وقالت العلاقات العامة للحرس في بيان أن هذه الجولة تضمنت مهاجمة 4 مكاتب لرئيس الوزراء الصهيوني ومكان تواجد قائد القوات الجوية الصهيونية بصواريخ خيبر.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو حرس الثورة الاسلامية الحرس الثوري الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات
الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات "الوعد الصادق 4" ويستهدف 4 مكاتب لنتنياهو
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 13 ساعة
إيران تُمطر الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية بوابل من الضربات
إيران تُمطر الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية بوابل من الضربات
إيران منذ 15 ساعة
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات
الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات "الوعد الصادق 4" ويستهدف 4 مكاتب لنتنياهو
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 13 ساعة
إيران تُمطر الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية بوابل من الضربات
إيران تُمطر الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية بوابل من الضربات
إيران منذ 15 ساعة
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الأعداء واهمون بهزيمة إيران عبر اغتيال الإمام الخامنئي
إيران منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة