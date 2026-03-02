المقال التالي البيان الرقم 1 .. نقطة تحول مفصلية في المعركة
الحرس الثوري يشن الجولة العاشرة من هجمات "الوعد الصادق 4" ويستهدف 4 مكاتب لنتنياهو
الحرس الثوري الإيراني يعلن هجمات صاروخية ومسيرة على مكاتب قيادية للعدو
أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن الجولة العاشرة من الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي شنتها الحرس الثوري اليوم الاثنين2 أذار/مارس 2026 ضمن عملية الوعد الصادق 4.
وقالت العلاقات العامة للحرس في بيان أن هذه الجولة تضمنت مهاجمة 4 مكاتب لرئيس الوزراء الصهيوني ومكان تواجد قائد القوات الجوية الصهيونية بصواريخ خيبر.