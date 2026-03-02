تتالت ردود الأفعال المغربية المنددة بالجريمة الصهيونية باغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي مع ثلة من المقاومين.

ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الشعب المغربي إلى تكثيف الحراك المغربي للتعبير عن رفض مجازر الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وإدانة العدوان الصهيوني – الأميركي الذي طال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو اعتداء سافر على سيادة الدول وكرامة الشعوب.

العدوان على إيران امتداد لحرب الإبادة

وقد تقدمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بعبارات العزاء والمواساة للشعب الإيراني، معبرة عن تضامنها مع إيران في هذا المصاب الجلل، مؤكدة رفضها لهذا العدوان الذي تعتبره امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية على غزة العزة وكل فلسطين.

واعتبرت المجموعة أن ما جرى يمثل تصعيدًا يهدد السلم الاقليمي والدولي، ويشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعلنت للرأي العام أن محاولات منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها للتضامن مع الشعب الإيراني تشكل مسًا بحق دستوري أصيل هو الحق في التعبير السلمي عن الرأي، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، فالوقفة كانت تعبيرًا سلميًا حضاريًا عن موقف ثابت عبر عنه الشعب المغربي مرارًا: "لا للعدوان الصهيو - أميركي على الشعوب".

وأضافت المجموعة: "لقد ظل الشعب المغربي وفيًا لتاريخه ومتشبثًا بقيمه الإنسانية السمحة، منحازًا إلى المظلوم ورافضًا لكل أشكال الاعتداء، دون اعتبار لحسابات الاصطفاف السياسي. ومن هذا المنطلق جاءت الدعوة إلى الوقفة انسجامًا مع ذلك الوعي الجمعي الراسخ، وتجسيدًا لثقافة التضامن ونصرة الحق".

وقالت المجموعة إن صوت الحق سيظل عاليًا، والتضامن مع الشعوب المظلومة سيبقى خيارًا مبدئيًا لا تحكمه الحسابات الظرفية، بل تمليه القيم والمبادئ التي شكلت عبر التاريخ وجدان هذا الشعب الأصيل.

ودعا عضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبد الرحيم شيخي في تصريح لـ" العهد" إلى وقف العدوان الصهيو - أميركي. وبيّن أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم.

كما قال: "سنستمر في إسناد فلسطين وفي مقاومة التطبيع الذي أفقد الدولة المغربية قوة مواقفها وحضورها في دعم الشعب الفلسطيني".

اغتيال القيادات لن يوقف مسار المقاومة

بدوره، أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بيان نعي باستشهاد السيد علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، وعدد من رفاقه في قيادة هذا البلد الإسلامي الأساسي.

وقال المرصد إن جريمة العدوان الأميركي - الصهيوني تمثل إرهاب دولة مكتمل الأركان وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ونسفًا عمليًا لمبادئ ميثاقها وقواعد القانون الدولي.

وأكد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في تصريح خاص لـ" العهد" أن الشهيد الكبير كان صوتًا صريحًا في دعم المقاومة الفلسطينية، ومدافعًا عن قضايا المستضعفين، ومناهضًا للهيمنة والإستعمار، وفاعلًا في مسار مناهضة ديكتاتورية الشاه ووحشية جهاز الساڨاك، وبذل جهودًا كبيرة في تعزيز استقلال بلده وقوته ومقدرته.

واعتبر ويحمان أن اغتيال القيادات السياسية والدينية لن يوقف مسار الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، بل يؤكد الطبيعة الإجرامية للمشروع الصهيوني وحلفائه.

وشدد ويحمان على أن المرصد دعا إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المعتدين ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

من جهتها، عبّرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن إدانتها الشديدة للعدوان الأميركي "الإسرائيلي" المتوحش على إيران، معتبرة أنه تصعيد خطير يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، ويشكّل اعتداءً على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

