قالت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان: "في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصًا على سلامة الأسرة التربوية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غدًا الثلاثاء (2 أذار 2026)، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات في شكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة".

من جهة ثانية، أعلنت الوزارة اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم غد الثلاثاء، نظرًا للظروف الأمنية الراهنة.

وأكدت وزيرة التربية ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.

كما دعت الوزارة أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين.

كذلك، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران بيانًا، عطفًا على البيان الذي أصدره صباح اليوم أعلن فيه "استمرار إقفال الجامعة اللبنانية بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية غدًا الثلاثاء، نظرًا للتطورات الراهنة التي يمر بها لبنان".

وأشار البيان إلى أن "رئاسة الجامعة اللبنانية ستواكب التطورات من خلال بيانات متلاحقة".

الكلمات المفتاحية