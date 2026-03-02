كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

لاريجاني: الجمهورية الإسلامية أعدّت نفسها لخوض حرب طويلة الأمد
إيران

لاريجاني: الجمهورية الإسلامية أعدّت نفسها لخوض حرب طويلة الأمد

2026-03-02 17:15
79

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية قد أعدّت نفسها لخوض حرب طويلة الأمد.

وقال لاريجاني عبر منشور على منصة إكس، "إيران، على عكس الولايات المتحدة، أعدت نفسها لحرب طويلة"، في إشارة إلى الاستعدادات الاستراتيجية والعسكرية التي اتخذتها طهران لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وفي تصريحات سابقة من اليوم، قال لاريجاني إنّ  إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بآماله الكاذبة، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية.

وقال لاريجاني، إنّ ترامب حوّل شعاره "أميركا أولًا" إلى ""إسرائيل" أولًا"، وضحّى بالجنود الأميركيين في سبيل سعي "إسرائيل" للسلطة.

وأضاف: "بأفعال متوهمة وأكاذيب جديدة يُحمّل ترامب الجنود الأميركيين وعائلاتهم مجدّدًا ثمن عبادة شخصيته". 

وتابع: "اليوم الشعب الإيراني يدافع عن نفسه ولم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية الغزو".

الجمهورية الاسلامية في إيران علي لاريجاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
