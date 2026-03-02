أعلن الحرس الثوري الإسلامي أن "الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت في عملية مشتركة واسعة النطاق وعالية الكثافة نفذتها مجموعات العمليات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضد أهداف عسكرية أمريكية - صهيونية، وذلك في اليوم الثالث من عدوان العدو على وطننا الحبيب".

وقال في بيان: "استُهدفت المراكز الاستخباراتية ومستودعات الدعم العسكري الأميركية في منطقة الخليج، ومجمع الاتصالات التابع للجيش "الإسرائيلي" في بئر السبع، وأكثر من 20 موقعًا في "تل أبيب" والقدس الغربية والجليل في الأراضي المحتلة، وقُصفت بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

وتابع: "منذ بداية الحرب، وضع أبناء القوات المسلحة الإيرانية البواسل رقمًا قياسيًا جديدًا في الحرب ضد الأعداء المعتدين، وذلك بمهاجمة 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري أميركي وصهيوني، وإطلاق أكثر من 700 طائرة مسيّرة ومئات الصواريخ، وإفشال عمليات الاعتراض، متجاوزين بذلك نتائج الحرب التي استمرت 12 يومًا في غضون 48 ساعة فقط".

وأكد أن الأعمال الوحشية والإرهابية التي ارتكبها الجيش الأميركي والكيان الصهيوني ضد المواطنين الإيرانيين المضطهدين، في الهجوم الوحشي على المستشفيات والمدارس وهيئة الإذاعة الإيرانية والمراكز المدنية، ستزيد من عزيمة القوات المسلحة الإيرانية على شن حرب شاملة ضد الأعداء، وسترفع من مستوى العمليات العسكرية الإيرانية.

